Интеграция Украины в ЕС не заменит гарантий безопасности от США и Коалиции желающих - ISW

26 января, 17:23
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 13310 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 40781 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 44247 просмотра
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско
26 января, 17:14
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ
26 января, 14:43
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания
26 января, 14:07
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов
26 января, 11:48
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ
24 января, 11:07
Интеграция Украины в ЕС не заменит гарантий безопасности от США и Коалиции желающих - ISW

Киев

 • 30 просмотра

Восстановление экономики Украины через интеграцию в ЕС важно, но не заменяет надежных гарантий безопасности от США и Коалиции желающих. Кремль пытается обвинить Украину в задержке мирного процесса, несмотря на собственное нежелание идти на компромиссы.

Интеграция Украины в ЕС не заменит гарантий безопасности от США и Коалиции желающих - ISW

Долгосрочные усилия по восстановлению украинской экономики, в частности путем интеграции Украины в рынок ЕС, важны для ее будущей безопасности и процветания, но не заменяют надежных гарантий безопасности, которые сдерживают будущую российскую агрессию, таких как гарантии от Соединенных Штатов и Коалиции желающих. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что эти гарантии безопасности возникли в результате мирного процесса, который президент США Дональд Трамп возглавлял в последние недели.

кремль пытается подтолкнуть Трампа к отказу от этого процесса, возглавляемого США, и уступить требованиям россии

- отмечается в статье.

Авторы отмечают, что кремль продолжает использовать отсутствие ясности относительно результатов саммита США и россии на Аляске в августе 2025 года, чтобы "ложно изобразить Украину, а не россию, как партнера по переговорам, который их не желает".

Ведущий российский переговорщик и генеральный директор российского фонда прямых инвестиций кирилл дмитриев 26 января заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский задерживает мирный процесс, не соглашаясь на территориальные уступки. Представитель кремля дмитрий песков заявил, что территориальный вопрос, который является частью "формулы Анкориджа", является принципиально важным для россии. песков заявил, что было бы "ошибкой" ожидать каких-либо значительных результатов от недавних трехсторонних переговоров между Украиной, россией и США в Абу-Даби

- констатируют в ISW.

Там делают вывод, что кремль пытается обвинить Украину в задержке мирного процесса, несмотря на продемонстрированное нежелание россии идти на какие-либо компромиссы относительно первоначальных военных целей рф.

Напомним

Аналитики ISW считают, что кремль использует отсутствие ясности относительно саммита на Аляске в августе 2025 года для создания иллюзии "общего американо-российского понимания" относительно прекращения войны в Украине.

Украина и россия провели двусторонние переговоры в Абу-Даби: новые детали встречи
24.01.26, 21:25

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Аляска
Абу-Даби
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина