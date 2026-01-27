Долгосрочные усилия по восстановлению украинской экономики, в частности путем интеграции Украины в рынок ЕС, важны для ее будущей безопасности и процветания, но не заменяют надежных гарантий безопасности, которые сдерживают будущую российскую агрессию, таких как гарантии от Соединенных Штатов и Коалиции желающих. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что эти гарантии безопасности возникли в результате мирного процесса, который президент США Дональд Трамп возглавлял в последние недели.

кремль пытается подтолкнуть Трампа к отказу от этого процесса, возглавляемого США, и уступить требованиям россии - отмечается в статье.

Авторы отмечают, что кремль продолжает использовать отсутствие ясности относительно результатов саммита США и россии на Аляске в августе 2025 года, чтобы "ложно изобразить Украину, а не россию, как партнера по переговорам, который их не желает".

Ведущий российский переговорщик и генеральный директор российского фонда прямых инвестиций кирилл дмитриев 26 января заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский задерживает мирный процесс, не соглашаясь на территориальные уступки. Представитель кремля дмитрий песков заявил, что территориальный вопрос, который является частью "формулы Анкориджа", является принципиально важным для россии. песков заявил, что было бы "ошибкой" ожидать каких-либо значительных результатов от недавних трехсторонних переговоров между Украиной, россией и США в Абу-Даби - констатируют в ISW.

Там делают вывод, что кремль пытается обвинить Украину в задержке мирного процесса, несмотря на продемонстрированное нежелание россии идти на какие-либо компромиссы относительно первоначальных военных целей рф.

Напомним

Аналитики ISW считают, что кремль использует отсутствие ясности относительно саммита на Аляске в августе 2025 года для создания иллюзии "общего американо-российского понимания" относительно прекращения войны в Украине.

