Іноземні компанії можуть ризикувати своєю репутацією задля власної вигоди - політолог

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“Деякі іноземні компанії слідкують за репутацією у себе, а коли вони заходять в Україну то бачать, що тут по беззаконню грати вигідніше: починають скуповувати чиновників, десь там дають відкати і абсолютно ось так грають, а у себе на заході вони можуть бути білі і пухнасті”, — вважає Віктор Бобиренко.

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На думку експерта, великі іноземні компанії дійсно слідкують за репутацією на території своєї країни. Але виходячи на ринки інших країн, тим паче маленьких, іноді вдаються до сумнівної поведінки, не хвилюючись за свою репутацію в цих країнах.

Також, вважає експерт, деякі міжнародні компанії, які присутні в Україні, отримують захист своїх інтересів на найвищому політичному рівні, так зване, політичне лоббі.

Як то у випадку з депутатом зі “Слуги народу” Галиною Янченко, яка підтримала шведську компанію Scania Україна під час судового процесу з українським підприємством “Журавлина”.

Складні судові процеси між компаніями тривають вже багато років.

Після одного з них шведська компанія звернулась по допомогу до ТСК із захисту прав інвесторів. Після чого в блозі голови спецкомісії Галини Янченко з’явилась публікація, в якій та висвітлила лише позицію Scania, тиражовану топ-менеджментом компанії. Крім того заявила, що рішення суду не на користь Scania Україна може вплинути на скорочення інвестицій в Україну.

Також на цьому наголошував і посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою. Деякі експерти в таких заявах посла вбачають знаки тиску на судову гілку влади.