Иностранные компании могут рисковать своей репутацией ради собственной выгоды - политолог
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На территории Украины работает множество компаний, в том числе и иностранные. Однако не все игроки рынка играют по честным правилам. Некоторые — переписывают правила под себя, рискуя собственной репутацией. По мнению политолога Виктора Бобыренко, такое поведение очень часто присуще именно иностранным компаниям. Некоторые из них, считает эксперт, работают не на пользу украинской экономике, а только ради собственной выгоды, сообщает УНН.
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Цитата
“Некоторые иностранные компании следят за репутацией у себя, а когда они заходят в Украину то видят, что здесь по беспределу играть выгоднее: начинают скупать чиновников, где-то там дают откаты и совершенно вот так играют, а у себя на западе они могут быть белые и пушистые”, — считает Виктор Бобыренко.
Детали
По мнению эксперта, крупные иностранные компании действительно следят за репутацией на территории своей страны. Но выходя на рынки других стран, тем более маленьких, иногда прибегают к сомнительному поведению, не волнуясь за свою репутацию в этих странах.
Также, считает эксперт, некоторые международные компании, которые присутствуют в Украине, получают защиту своих интересов на самом высоком политическом уровне, так называемое, политическое лобби.
Как в случае с депутатом из “Слуги народа” Галиной Янченко, которая поддержала шведскую компанию Scania Украина во время судебного процесса с украинским предприятием “Журавлына”.
Сложные судебные процессы между компаниями продолжаются уже много лет.
После одного из них шведская компания обратилась за помощью к ВСК по защите прав инвесторов. После чего в блоге председателя спецкомиссии Галины Янченко появилась публикация, в которой та осветила лишь позицию Scania, тиражированную топ-менеджментом компании. Кроме того заявила, что решение суда не в пользу Scania Украина может повлиять на сокращение инвестиций в Украину.
Также на этом внимание и посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, называя украинскую систему правосудия коррумпированной. Некоторые эксперты в таких заявлениях посла видят знаки давления на судебную ветвь власти.