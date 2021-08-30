Иностранные компании могут рисковать своей репутацией ради собственной выгоды - политолог

КИЕВ. 30 августа. УНН. На территории Украины работает множество компаний, в том числе и иностранные. Однако не все игроки рынка играют по честным правилам. Некоторые — переписывают правила под себя, рискуя собственной репутацией. По мнению политолога Виктора Бобыренко, такое поведение очень часто присуще именно иностранным компаниям. Некоторые из них, считает эксперт, работают не на пользу украинской экономике, а только ради собственной выгоды, сообщает УНН.