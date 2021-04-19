Scania проти “Журавлини”: підтримка українського інвестора є питанням розвитку нацекономіки

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“Склалася така культурна традиція в Україні, коли у нас на перший план ставлять інтереси іноземців, які працюють в Україні, на відміну від, наприклад, Японії, де на перше місце ставлять своїх. Ми повинні цінувати іноземні інвестиції, але не на шкоду власних підприємств. В усіх країнах пріоритет віддається внутрішнім інвестиціям. У наших громадян середнього та високого прибутку зараз за попередніми розрахунками десь 12 мільярдів доларів. Якби вони зараз пішли в економіку, якби вкладали у розвиток малого і середнього бізнесу, то, відповідно, це було б набагато важливіше, ніж потужні іноземні інвестиції”, — вважає експерт.

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За його словами, якраз подібні ситуації, коли в конфлікті між великим іноземним інвестором і українським, держава в особі народних депутатів починає лобіювати інтереси саме закордонного, є негативними сигналами. Саме тому українські внутрішні інвестори не поспішають вкладатись у розвиток свого бізнесу — через вседозволеність з боку влади для іноземних компаній. Часом через потужне політичне лобі іноземної компанії у ЗМІ та в політичних і дипломатичних колах, українські підприємці навіть сумніваються у можливості справедливо відстояти свої інтереси в суді.

“Одна справа, як воно подається у ЗМІ та офіційними особами, інша — як воно насправді”, — наголосив Курбан.

Однак, він також зауважив, що українським політикам все-таки варто рахуватись з інтересами вітчизняних інвесторів через те, що вони є як платниками податків, так і виборцями.

“Краще розвивати власний сектор, вкладати в середній і малий бізнес, бо це наші платники податків. І якщо будуть належні умови — вони інвестуватимуть в економіку, розвиватимуть власний бізнес. А іноземний: прийшов — пішов, і ніхто не знає, що буде далі”, — підсумував Курбан.

Контекст

Між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна та українським підприємством “Журавлина” триває судовий процес.

Під час нього Scania Україна влаштували безплатний тест-драйв народним депутатам від “Слуги народу”, зокрема голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову.

Народний депутат і член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов після візиту до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна невдовзі заявив, що готовий відвідати другу сторону судового конфлікту заради неупередженості. Окремо власник українського підприємства Олег Політило запросив на своє підприємство голову ТСК Галину Янченко. Однак рівного та однакового ставлення з боку народної обраниці до іноземного та українського інвестора не відбулось: відповіді від Янченко все ще немає.