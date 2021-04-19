Scania против "Журавлыны": поддержка украинского инвестора является вопросом развития нацэкономики

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Когда в Украине начинают говорить об инвестициях, всегда имеют в виду крупные иностранные компании, которые приходят на украинский рынок. Однако мало кто задумывается над тем, что те же тысячи небольших украинских предпринимателей совокупно могут принести те же сотни миллионов, но еще и к тому же создавать рабочие места в отдаленных сельских местностях и усиливать экспортный потенциал государства. По мнению политтехнолога Александра Курбана, односторонняя поддержка иностранного инвестора Scania в конфликте с украинским предприятием "Журавлына" отдельными политиками и чиновниками подает неблагоприятный сигнал для отечественных предпринимателей: для этой власти им не быть на первом месте, передает УНН.