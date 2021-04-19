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Scania против "Журавлыны": поддержка украинского инвестора является вопросом развития нацэкономики

Scania против "Журавлыны": поддержка украинского инвестора является вопросом развития нацэкономики

Киев  •  УНН

 • 26368 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Когда в Украине начинают говорить об инвестициях, всегда имеют в виду крупные иностранные компании, которые приходят на украинский рынок. Однако мало кто задумывается над тем, что те же тысячи небольших украинских предпринимателей совокупно могут принести те же сотни миллионов, но еще и к тому же создавать рабочие места в отдаленных сельских местностях и усиливать экспортный потенциал государства. По мнению политтехнолога Александра Курбана, односторонняя поддержка иностранного инвестора Scania в конфликте с украинским предприятием "Журавлына" отдельными политиками и чиновниками подает неблагоприятный сигнал для отечественных предпринимателей: для этой власти им не быть на первом месте, передает УНН.

Цитата

"Сложилась такая культурная традиция в Украине, когда у нас на первый план ставят интересы иностранцев, работающих в Украине, в отличие от, например, Японии, где на первое место ставят своих. Мы должны ценить иностранные инвестиции, но не в ущерб собственным предприятиям. Во всех странах приоритет отдается внутренним инвестициям. У наших граждан, средних и высоких доходов, сейчас, по предварительным расчетам, где-то 12 млрд долларов. Если бы они сейчас пошли в экономику, если бы вкладывали в развитие малого и среднего бизнеса, то, соответственно, это было бы намного важнее, чем мощные иностранные инвестиции", - считает эксперт.

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Детали

По его словам, как раз подобные ситуации, когда в конфликте между крупным иностранным инвестором и украинским, государство в лице народных депутатов начинает лоббировать интересы именно зарубежного, являются негативными сигналами. Именно поэтому украинские внутренние инвесторы не спешат вкладываться в развитие своего бизнеса - из-за вседозволенности со стороны власти для иностранных компаний. Порой из-за мощного политического лобби иностранной компании в СМИ и в политических и дипломатических кругах, украинские предприниматели даже сомневаются в возможности справедливо отстоять свои интересы в суде.

"Одно дело, как оно подается в СМИ и официальными лицами, другое - как оно на самом деле", - подчеркнул Курбан.

Однако, он также отметил, что украинским политикам все же стоит считаться с интересами отечественных инвесторов из-за того, что они являются как налогоплательщиками, так и избирателями.

"Лучше развивать собственный сектор, вкладывать в средний и малый бизнес, потому что это наши налогоплательщики. И если будут соответствующие условия - они будут инвестировать в экономику, развивать собственный бизнес. А иностранный: пришел - ушел, и никто не знает, что будет дальше", - подытожил Курбан.

Контекст

Между дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украины и украинским предприятием "Журавлына" продолжается судебный процесс.

Во время него Scania Украины устроили бесплатный тест-драйв народным депутатам от "Слуги народа", в частности председателю Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову.

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов после визита к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украина вскоре заявил, что готов посетить другую сторону судебного конфликта ради беспристрастности. Отдельно владелец украинского предприятия Олег Политыло пригласил на свое предприятие голову ВСК Галину Янченко. Однако равного и одинакового отношения со стороны народной избранницы к иностранному и украинскому инвестору не было: ответа от Янченко все еще нет.

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