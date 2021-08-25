Антисемітські заяви можуть зіпсувати репутацію будь-якої людини - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні ще немає закону, який регулює поняття антисемітизму. Тому люди, які розпалюють ненависть до єврейського народу, залишаються безкарними в законодавчому плані. Але все ж такі заяви можуть вплинути на їхню репутацію. Про це УНН розповів народний депутат Максим Бужанський, один з авторів законопроекту про запобігання протидії антисемітизму в Україні. Прийняти цей закон можуть вже у вересні і саме він кардинально змінить ситуацію в питанні антисемітизму.
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“З цією проблемою борються у всьому світі, якщо компанія хоче залишатися „пристойною“, то в першу чергу це питання її іміджу. Що стосується антисемітських постів у соціальних мережах ряду співробітників, то у нас немає зараз законодавчого визначення що таке антисемітизм, ми все це розуміємо, кожен по-своєму, але законодавчо сказати, що ось це так, а ось це немає — неможливо. Законопроект 5109 визнаний поставити крапку в цьому питанні”, — вважає Бужанський.
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На думку народного депутата, прояв антисемітизму — нерідке явище серед співробітників як українських, так і міжнародних компаній. Але якщо Верховна Рада прийме відповідний закон, то за антисемітизм встановиться кримінальна відповідальність, яка зараз відсутня, а подібні заяви співробітників закінчуються лише скандалами.
Саме так закінчилася торішня історія співробітниці аудиторської компанії з числа Великої четвірки KPMG Ukraine, яка запостила у себе в Facebook записи антисемітського характеру. Оприлюднив цю історію Директор українського єврейського комітету Едуард Долинський, який пізніше обурився ще одним інцидентом, пов’язаним все з тієї ж KPMG Ukraine.
У січні цього року він помітив Олексія Янковського, партнера міжнародної аудиторської компанії, в факельній ході на честь дня народження лідера ОУН Степана Бандери і обурився цим, назвавши подібне неприпустимим.
Це не перший скандал, в якому фігурує KPMG. Співробітники компанії звинувачують своє керівництво у ненормованому робочому графіку і експлуатації персоналу. Працівники незадоволені умовами праці та низькою зарплатою.
Підриває репутацію компанії ще і той факт, що адвокатське об’єднання “КПМГ ПРАВО УКРАЇНИ” міжнародної аудиторської фірми KPMG, представляє інтереси шведської компанії Scania, яка фігурує в скандалах з підробкою документів і ухиленням від податків.
А колишні дилери звинувачують виробника шведських вантажівок Scania в токсичному бізнес-поведінці і умисному витіснення їх з українського ринку.
Суди між компаніями ще не закінчені і тривають вже більше дев’яти років.