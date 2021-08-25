Антисемітські заяви можуть зіпсувати репутацію будь-якої людини - нардеп

ukru
17 березня, 19:38 • 104018 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 134042 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 193137 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 161948 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 159696 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 181393 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150493 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159545 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176215 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221944 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 62705 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 53084 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 43992 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 37485 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 74935 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 193115 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 168544 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 264922 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 260834 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 388692 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 66893 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 75021 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 72465 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 103390 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 113294 перегляди
Актуальне
Антисемітські заяви можуть зіпсувати репутацію будь-якої людини - нардеп

Антисемітські заяви можуть зіпсувати репутацію будь-якої людини - нардеп

Київ • УНН

 • 21914 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні ще немає закону, який регулює поняття антисемітизму. Тому люди, які розпалюють ненависть до єврейського народу, залишаються безкарними в законодавчому плані. Але все ж такі заяви можуть вплинути на їхню репутацію. Про це УНН розповів народний депутат Максим Бужанський, один з авторів законопроекту про запобігання протидії антисемітизму в Україні. Прийняти цей закон можуть вже у вересні і саме він кардинально змінить ситуацію в питанні антисемітизму.

Цитата

“З цією проблемою борються у всьому світі, якщо компанія хоче залишатися „пристойною“, то в першу чергу це питання її іміджу. Що стосується антисемітських постів у соціальних мережах ряду співробітників, то у нас немає зараз законодавчого визначення що таке антисемітизм, ми все це розуміємо, кожен по-своєму, але законодавчо сказати, що ось це так, а ось це немає — неможливо. Законопроект 5109 визнаний поставити крапку в цьому питанні”, — вважає Бужанський.

Деталі

На думку народного депутата, прояв антисемітизму — нерідке явище серед співробітників як українських, так і міжнародних компаній. Але якщо Верховна Рада прийме відповідний закон, то за антисемітизм встановиться кримінальна відповідальність, яка зараз відсутня, а подібні заяви співробітників закінчуються лише скандалами.

Саме так закінчилася торішня історія співробітниці аудиторської компанії з числа Великої четвірки KPMG Ukraine, яка запостила у себе в Facebook записи антисемітського характеру. Оприлюднив цю історію Директор українського єврейського комітету Едуард Долинський, який пізніше обурився ще одним інцидентом, пов’язаним все з тієї ж KPMG Ukraine.

У січні цього року він помітив Олексія Янковського, партнера міжнародної аудиторської компанії, в факельній ході на честь дня народження лідера ОУН Степана Бандери і обурився цим, назвавши подібне неприпустимим.

Це не перший скандал, в якому фігурує KPMG. Співробітники компанії звинувачують своє керівництво у ненормованому робочому графіку і експлуатації персоналу. Працівники незадоволені умовами праці та низькою зарплатою.

Підриває репутацію компанії ще і той факт, що адвокатське об’єднання “КПМГ ПРАВО УКРАЇНИ” міжнародної аудиторської фірми KPMG, представляє інтереси шведської компанії Scania, яка фігурує в скандалах з підробкою документів і ухиленням від податків.

А колишні дилери звинувачують виробника шведських вантажівок Scania в токсичному бізнес-поведінці і умисному витіснення їх з українського ринку.

Суди між компаніями ще не закінчені і тривають вже більше дев’яти років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами