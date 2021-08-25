Антисемітські заяви можуть зіпсувати репутацію будь-якої людини - нардеп

КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні ще немає закону, який регулює поняття антисемітизму. Тому люди, які розпалюють ненависть до єврейського народу, залишаються безкарними в законодавчому плані. Але все ж такі заяви можуть вплинути на їхню репутацію. Про це УНН розповів народний депутат Максим Бужанський, один з авторів законопроекту про запобігання протидії антисемітизму в Україні. Прийняти цей закон можуть вже у вересні і саме він кардинально змінить ситуацію в питанні антисемітизму.