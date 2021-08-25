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Антисемитские заявления могут испортить репутацию любого человека - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине еще нет закона, который регулирует понятие антисемитизма. Поэтому люди, разжигающие ненависть к еврейскому народу, остаются безнаказанными в законодательном плане. Но все же такие заявления могут повлиять на их репутацию. Об этом УНН рассказал народный депутат Максим Бужанский, один из авторов законопроекта о предотвращении противодействия антисемитизму в Украине. Принять этот закон могут уже в сентябре и именно он кардинально изменит ситуацию в вопросе антисемитизма.

Цитата

“С этой проблемой борются во всем мире, если компания хочет оставаться „рукопожатной“, то в первую очередь это вопрос ее имиджа. Что касается антисемитских постов в соцсетях ряда сотрудников, то у нас нет сейчас законодательного определения что такое антисемитизм, мы все это понимаем, каждый по-своему, но законодательно сказать, что вот это да, а вот это нет — невозможно. Законопроект 5109 признан поставить точку в этом вопросе”, — считает Бужанский.

Детали

По мнению народного депутата, проявление антисемитизма — нередкое явление среди сотрудников как украинских, так и международных компаний. Но если Верховная Рада примет соответствующий закон, то за антисемитизм установится уголовная ответственность, которая сейчас отсутствует, а подобные заявления сотрудников заканчиваются лишь скандалами.

Именно так окончилась прошлогодняя история сотрудницы аудиторской компании из числа Большой четверки KPMG Ukraine, которая запостила у себя в Facebook записи антисемитского характера. Обнародовал эту историю Директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, который позже возмутился еще одним инцидентом, связанным все с той же KPMG Ukraine.

В январе этого года он заметил Алексея Янковского, партнера международной аудиторской компании, в факельном шествии на честь дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры и возмутился этим, назвав подобное недопустимым.

Это не первый скандал, в котором фигурирует KPMG. Сотрудники компании обвиняют свое руководство в ненормированном рабочем графике и эксплуатации персонала. Работники недовольны условиями труда и низкой зарплатой.

Подрывает репутацию компании еще и тот факт, что адвокатское объединение “КПМГ ПРАВО УКРАИНА” международной аудиторской фирмы KPMG, представляет интересы шведской компании Scania, которая фигурирует в скандалах с подделкой документов и уклонением от налогов.

А бывшие дилеры обвиняют производителя шведских грузовиков Scania в токсичном бизнес-поведении и умышленном вытеснении их с украинского рынка.

Суды между компаниями еще не окончены и продолжаются уже более девяти лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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