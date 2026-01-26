$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
16:43 • 12796 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 14436 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
26 січня, 12:45 • 20805 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
26 січня, 11:57 • 20664 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 34998 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 24175 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
26 січня, 10:01 • 47062 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22299 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
26 січня, 08:52 • 41473 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформація щодо окупації Оріхово-Василівки на Донеччині не відповідає дійсності - Угруповання військ "Схід"

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Інформація про захоплення Оріхово-Василівки на Донеччині російськими військами є неправдивою. Українські війська продовжують утримувати позиції, відбиваючи атаки та знищуючи живу силу противника.

Інформація щодо окупації Оріхово-Василівки на Донеччині не відповідає дійсності - Угруповання військ "Схід"

Інформація про захоплення російськими військами населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області не відповідає дійсності. Українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції. Про це повідомляє Угруповання військ "Схід", передає УНН

Днями деякі українські інформаційні ресурси поширили недостовірну інформацію про те, що населений пункт Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває під повним контролем противника. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності 

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції. Військовослужбовці 30 ОМБр відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри значний тиск зі сторони окупаційних військ.

Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними 

- зазначається у повідомленні. 

Нагадаємо 

Від початку доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському напрямку, українські військові вже відбили 18 атак окупантів.

Павло Башинський

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Збройні сили України