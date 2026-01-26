Інформація щодо окупації Оріхово-Василівки на Донеччині не відповідає дійсності - Угруповання військ "Схід"

Інформація про захоплення російськими військами населеного пункту Оріхово-Василівка Донецької області не відповідає дійсності. Українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції. Про це повідомляє Угруповання військ "Схід", передає УНН.

Днями деякі українські інформаційні ресурси поширили недостовірну інформацію про те, що населений пункт Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває під повним контролем противника. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції. Військовослужбовці 30 ОМБр відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри значний тиск зі сторони окупаційних військ.

Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо

Від початку доби на фронті відбулося 48 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському напрямку, українські військові вже відбили 18 атак окупантів.