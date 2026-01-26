Информация об оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области не соответствует действительности - Группировка войск "Восток"

Информация о захвате российскими войсками населенного пункта Орехово-Васильевка Донецкой области не соответствует действительности. Украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занимаемые позиции. Об этом сообщает Группировка войск "Восток", передает УНН.

На днях некоторые украинские информационные ресурсы распространили недостоверную информацию о том, что населенный пункт Орехово-Васильевка в Донецкой области якобы находится под полным контролем противника. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занимаемые позиции. Военнослужащие 30 ОМБр отбивают атаки противника и уничтожают его живую силу, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск.

Обстановка остается сложной и динамичной, однако утверждения о полной оккупации населенного пункта являются преждевременными и некорректными - отмечается в сообщении.

Напомним

С начала суток на фронте произошло 48 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском направлении, украинские военные уже отбили 18 атак оккупантов.