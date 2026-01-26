$43.140.03
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 12226 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 14081 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 20424 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 20433 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 34751 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 24106 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 46859 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
26 января, 09:46 • 22276 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41434 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Информация об оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области не соответствует действительности - Группировка войск "Восток"

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Информация о захвате Орехово-Васильевки в Донецкой области российскими войсками является ложной. Украинские войска продолжают удерживать позиции, отбивая атаки и уничтожая живую силу противника.

Информация об оккупации Орехово-Васильевки в Донецкой области не соответствует действительности - Группировка войск "Восток"

Информация о захвате российскими войсками населенного пункта Орехово-Васильевка Донецкой области не соответствует действительности. Украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занимаемые позиции. Об этом сообщает Группировка войск "Восток", передает УНН

На днях некоторые украинские информационные ресурсы распространили недостоверную информацию о том, что населенный пункт Орехово-Васильевка в Донецкой области якобы находится под полным контролем противника. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности 

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что украинские войска продолжают находиться в районе населенного пункта, удерживая занимаемые позиции. Военнослужащие 30 ОМБр отбивают атаки противника и уничтожают его живую силу, несмотря на значительное давление со стороны оккупационных войск.

Обстановка остается сложной и динамичной, однако утверждения о полной оккупации населенного пункта являются преждевременными и некорректными 

- отмечается в сообщении. 

Напомним 

С начала суток на фронте произошло 48 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском направлении, украинские военные уже отбили 18 атак оккупантов.

Павел Башинский

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Вооруженные силы Украины