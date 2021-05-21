Індія посилює виробництво ліків проти "чорного грибка", який виник у хворих COVID-19

Деталі

Як повідомляє в п’ятницю телеканал NDTV, рада рекомендувала розпочати додатковий випуск цього лікарського препарату на підприємствах індійських фармацевтичних компаній Natco Pharma, Alembic і трьох інших, запропонувавши їм надати через шість місяців дані про фармакокінетичні дослідження на тваринах.

В даний час ряд індійських компаній, включаючи Bharat Serums і Sun Pharma, в два-три рази збільшують виробництво амотеріцину В. Одночасно Індія планує збільшити закупівлі ліків від мукормікозу за кордоном. “Ми вже розмітили замовлення на імпорт 6 тис. тонн амотеріцину В в США та інших країнах”, — сказав заступник міністра хімічної промисловості Індії Мансух Мандава, який курирує ці закупівлі.

Контекст

У четвер уряд Індії закликав владу регіонів слідом за штатами Раджастхан і Телангана оголосити мукормікоз епідемією. Адміністрація національного столичного округу Делі створила експертний комітет по застосуванню ліків для лікування мукормікозу. Згідно з даними ЗМІ, до теперішнього часу в Делі зареєстровано понад 130 випадків цієї грибкової інфекції. Штат Махараштра повідомив про 1,5 тис. випадків захворювання і смерті від інфекції 90 осіб.

Випадки мукормікозу також відзначені в штатах Карнатака, Уттаракханд, Мадх’я-Прадеш, Андхра-Прадеш і Біхар. Заклопотаність лікарів викликає не кількість хворих, яка відносно невелика (точна кількість хворих в країні поки не повідомляється), але різке зростання захворюваності і висока смертність — близько 50% інфікованих — на фоні коронавірусної інфекції.

Грибкова інфекція “чорний грибок” особливо загрожує хворим на діабет або тим, хто проходять лікування від коронавірусної інфекції пацієнтам з пригніченою імунною системою.