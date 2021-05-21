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Індія розпорядилася посилити нагляд за випадками "чорного грибка" у COVID-пацієнтів

Київ • УНН

 • 14884 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Індія розпорядилася посилити нагляд за рідкісною грибковою хворобою, яка вражає хворих на COVID-19, заявили в четвер чиновники, передає УНН з посиланням на Reuters.

Індія розпорядилася посилити нагляд за випадками "чорного грибка" у COVID-пацієнтів

Деталі

Мукормікоз, або "чорний грибок", як правило, вражає людей, імунна система яких була послаблена, викликаючи почорніння або зміну кольору носа, затуманення зору або роздвоєння побаченої картинки, біль у грудях, утруднення дихання та кашель кров'ю.

Лікарі вважають, що використання стероїдів для лікування важкого захворювання COVID-19 може спричинити спалах випадків, оскільки ці препарати знижують імунітет та підвищують рівень цукру.

У своєму листі до урядів штатів міністр охорони здоров’я Лав Агарвал заявив, що мукормікоз став новим викликом для лікування пацієнтів із COVID-19, які перебувають на стероїдній терапії, і тих, хто вже страждав на діабет.

"Ця грибкова інфекція призводить до тривалого перебігу захворювання та смертності серед хворих на COVID-19", - сказав він у листі, що має у розпорядженні Reuters.

Він не повідомив про кількість випадків мукормікозу в масштабах всієї країни, але Махараштра, один із штатів, що найбільше постраждав від другої хвилі коронавірусу, повідомила про 1500 випадків захворювання.

Агарвал попросив уряди штатів оголосити це "хворобою, яка підлягає повідомленню" відповідно до закону країни про епідемії, тобто вони повинні виявляти та відстежувати кожен випадок.

Доповнення

Індія повідомила про 259 551 новий випадок COVID-19 за останні 24 години, тоді як кількість смертей зросла на 4 209 із збільшенням випадків мукормікозу, грибкового захворювання, відомого також як "чорний грибок", що ще більше ускладнює лікування.

Дані міністерства охорони здоров'я країни за п'ятницю свідчать, що кількість заражених тут становить 26,03 мільйона, кількість загиблих становить 291 331.

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