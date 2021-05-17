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The Guardian

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На заході Індії від "чорного грибка", який виник у хворих COVID-19, загинули вже 16 осіб

Київ • УНН

 • 16253 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Щонайменше 16 пацієнтів з коронавірусною інфекцією в місті Аурангабад (західний штат Махараштра) померли від спалаху грибкового захворювання мукормікоз (“чорна грибок”) з початку квітня по 15 травня. Про це в понеділок повідомляє газета Times of India з посиланням на медичні органи штату, пише УНН.

На заході Індії від "чорного грибка", який виник у хворих COVID-19, загинули вже 16 осіб

Деталі

“Більшість пацієнтів з COVID-19, у яких був виявлений „чорна грибок“, страждають діабетом і приймають стероїди для лікування. Вони стали головною причиною виникнення у них мукормікозу”, — цитує видання слова фахівця з охорони здоров’я муніципальної корпорації Аурангабада Ніти Падалкар. Зазначається, що загальна кількість хворих мукормікозом склала в лікарнях міста 200 осіб.

За словами Ніти Падалкар, процес збору даних про інфікованих грибковим захворюванням триває, їхня кількість може зрости. “У місті сформовано комітет експертів для вирішення проблеми із зараженням мукормікозом пацієнтів з коронавірусом. До нього увійшли отоларингологи, стоматологи і офтальмологи з державних і приватних лікарень, які розроблять спеціальний протокол лікування для таких хворих”, — сказала вона.

Контекст

Ще до пандемії мукормікоз був поширений в Індії більше, ніж в інших країнах, в основному через велику кількість хворих на діабет. В даний час в країні почастішали випадки виявлення мукормікозу у пацієнтів, інфікованих COVID-19. Індійські ЗМІ повідомляють про зростаючу кількість захворювань мукормікозом в штаті Махараштра і його столиці Мумбаї, в штаті Гуджарат і ряді інших регіонів. Про точну кількість хворих “чорним грибком” поки не повідомляється, але лікарі зазначають, що в окремих клініках спостерігається зростання більш ніж в два рази, є і смертельні випадки.

Мукормікоз найчастіше виникає у пацієнтів з коронавірусом, які знаходяться довгий час в відділеннях інтенсивної терапії, хворих на діабет, і у тих з них, хто отримує великі дози стероїдів. Через низький імунітету присутні в повітрі грибки можуть вразити пазухи, потрапити в очі і навіть в мозок, що може привести до фатального результату.

Індійські медики рекомендують використовувати стероїди при лікуванні хворих в мінімально необхідних дозах і мінімально необхідний час.

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