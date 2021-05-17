На западе Индии от "черного грибка", возникшего у больных COVID-19, погибли уже 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По меньшей мере 16 пациентов с коронавирусной инфекцией в городе Аурангабаде (западный штат Махараштра) умерли от вспышки грибкового заболевания мукормикоза (“черная грибок”) с начала апреля по 15 мая. Об этом в понедельник сообщает газета Times of India со ссылкой на медицинские органы штата, пишет УНН.
Детали
“Большинство пациентов с COVID-19, у которых был обнаружен „черная грибок“, страдают диабетом и принимает стероиды для лечения. Они стали главной причиной возникновения у них мукормикоза”, — цитирует издание слова специалиста по здравоохранению муниципальной корпорации Аурангабада Ниты Падалкар. Отмечается, что общее число заболевших мукормикозом составило в больницах города 200 человек.
По словам Ниты Падалкар, процесс сбора данных о заразившихся грибковым заболеванием продолжается, их количество может возрасти. “В городе сформирован комитет экспертов для решения проблемы с заражением мукормикозом пациентов с коронавирусом. В него вошли отоларингологи, стоматологи и офтальмологи из государственных и частных больниц, которые разработают специальный протокол лечения для таких больных”, — сказала она.
Контекст
Еще до пандемии мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом. В настоящее время в стране участились случаи обнаружения мукормикоза у пациентов, инфицированных COVID-19. Индийские СМИ сообщают о растущем числе заболеваний мукормикозом в штате Махараштра и его столице Мумбаи, в штате Гуджарат и ряде других регионов. О точном числе заболевших “черным грибком” пока не сообщается, но врачи отмечают, что в отдельных клиниках наблюдается рост более чем в два раза, есть и смертельные случаи.
Мукормикоз чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с коронавирусом, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов. Из-за низкого иммунитета присутствующие в воздухе грибки могут поразить пазухи, попасть в глаза и даже в мозг, что может привести к фатальному исходу.
Индийские медики рекомендуют использовать стероиды при лечении больных в минимально необходимых дозах и минимально необходимое время.