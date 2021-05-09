Мукормікоз: "чорний грибок" вражає населення Індії з COVID-19

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Лікарі вважають, що мукормікоз, загальна смертність від якого становить 50%, може бути викликаний прийомом стероїдів, життєво необхідних для лікування важкохворих пацієнтів з COVID-19.

Стероїди зменшують запалення легенів, викликане COVID-19, і, мабуть, допомагають запобігти деяким пошкодженням, які можуть виникнути, коли імунна система організму переходить в режим надмірної боротьби з коронавірусом. Але вони також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові як у діабетиків, так і у пацієнтів, які не страждають на діабет.

Вважається, що таке “падіння імунітету” може спровокувати ці випадки мукормікозу.

“Діабет знижує імунний захист організму, коронавірус посилює його, а потім стероїди, які допомагають боротися з COVID-19, діють як паливо у вогонь”, — говорить лікар Наїр.

Лікар Наїр, який працює в трьох лікарнях у Мумбаї, одному з найбільш постраждалих міст другої хвилі, каже, що в квітні він уже бачив близько 40 пацієнтів, які страждають на грибкову інфекцію. Багато з них були діабетиками, які вилікувалися від COVID-19. Одинадцятьом з них довелося видалити око хірургічним шляхом.

У період з грудня по лютий всього шість його колег з п’яти міст — Мумбаї, Бангалор, Хайдарабад, Делі і Пуна — повідомили про 58 випадків зараження. Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від COVID-19.

Пацієнти, які страждають на грибкову інфекцію, зазвичай мають симптоми закладеності носа і кровотечі з носа; пухлини і біль в оці; нечіткість і, навіть, втрату зору. Навколо носа можуть бути чорні ділянки шкіри.

Лікарі кажуть, що більшість їхніх пацієнтів спізнюються, коли вони вже втрачають зір, і лікарям доводиться видаляти око хірургічним шляхом, щоб інфекція не потрапила в мозок.

У деяких випадках лікарі в Індії кажуть, що пацієнти втрачають зір на обидва ока. У рідкісних випадках лікарям доводиться видаляти кістку щелепи хірургічним шляхом, щоб хвороба не поширювалася.

Протигрибкова ін’єкція, яка коштує 3500 рупій (48 доларів) за дозу і яку потрібно вводити кожен день протягом восьми тижнів, є єдиними ліками, ефективним проти хвороби.

Високопоставлений урядовець сказав, що “великого спалаху немає”. Однак важко сказати, чому все більше і більше випадків мукормікозу реєструється по всій країні.

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Що таке мукормікоз?

Мукормікоз — дуже рідкісна інфекція. Вона викликана впливом мукорної цвілі, яка зазвичай зустрічається в ґрунті, рослинах, гної і гниючих фруктах і овочах.

Він вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя у діабетиків або людей з важким імунодефіцитом, таких як хворі на рак або людей з ВІЛ/СНІДом.