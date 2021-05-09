Мукормікоз: "чорний грибок" вражає населення Індії з COVID-19

ukru
Ексклюзив
10:51 • 33493 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 56465 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121283 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163182 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 239754 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181809 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175464 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188302 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155094 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160248 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103257 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 101606 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115361 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 80198 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 104836 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 239762 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 193162 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 288592 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 283868 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 85680 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 91822 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87573 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109120 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118476 перегляди
Актуальне
Мукормікоз: "чорний грибок" вражає населення Індії з COVID-19

Мукормікоз: "чорний грибок" вражає населення Індії з COVID-19

Київ • УНН

 • 38534 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Навіть коли смертоносна друга хвиля COVID-19 руйнує Індію, лікарі тепер повідомляють про цілу серію випадків, пов'язаних з рідкісною інфекцією, також званої "чорним грибком", серед пацієнтів з COVID-19. Про це повідомляє ВВС, інформує УНН.

Деталі

Лікарі вважають, що мукормікоз, загальна смертність від якого становить 50%, може бути викликаний прийомом стероїдів, життєво необхідних для лікування важкохворих пацієнтів з COVID-19.

Стероїди зменшують запалення легенів, викликане COVID-19, і, мабуть, допомагають запобігти деяким пошкодженням, які можуть виникнути, коли імунна система організму переходить в режим надмірної боротьби з коронавірусом. Але вони також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові як у діабетиків, так і у пацієнтів, які не страждають на діабет.

Вважається, що таке “падіння імунітету” може спровокувати ці випадки мукормікозу.

“Діабет знижує імунний захист організму, коронавірус посилює його, а потім стероїди, які допомагають боротися з COVID-19, діють як паливо у вогонь”, — говорить лікар Наїр.

Лікар Наїр, який працює в трьох лікарнях у Мумбаї, одному з найбільш постраждалих міст другої хвилі, каже, що в квітні він уже бачив близько 40 пацієнтів, які страждають на грибкову інфекцію. Багато з них були діабетиками, які вилікувалися від COVID-19. Одинадцятьом з них довелося видалити око хірургічним шляхом.

У період з грудня по лютий всього шість його колег з п’яти міст — Мумбаї, Бангалор, Хайдарабад, Делі і Пуна — повідомили про 58 випадків зараження. Більшість пацієнтів заразилися через 12-15 днів після одужання від COVID-19.

Пацієнти, які страждають на грибкову інфекцію, зазвичай мають симптоми закладеності носа і кровотечі з носа; пухлини і біль в оці; нечіткість і, навіть, втрату зору. Навколо носа можуть бути чорні ділянки шкіри.

Лікарі кажуть, що більшість їхніх пацієнтів спізнюються, коли вони вже втрачають зір, і лікарям доводиться видаляти око хірургічним шляхом, щоб інфекція не потрапила в мозок.

У деяких випадках лікарі в Індії кажуть, що пацієнти втрачають зір на обидва ока. У рідкісних випадках лікарям доводиться видаляти кістку щелепи хірургічним шляхом, щоб хвороба не поширювалася.

Протигрибкова ін’єкція, яка коштує 3500 рупій (48 доларів) за дозу і яку потрібно вводити кожен день протягом восьми тижнів, є єдиними ліками, ефективним проти хвороби.

Високопоставлений урядовець сказав, що “великого спалаху немає”. Однак важко сказати, чому все більше і більше випадків мукормікозу реєструється по всій країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загальна кількість випадків COVID-19 у Індії перевищила 22 млн осіб

Що таке мукормікоз?

Мукормікоз — дуже рідкісна інфекція. Вона викликана впливом мукорної цвілі, яка зазвичай зустрічається в ґрунті, рослинах, гної і гниючих фруктах і овочах.

Він вражає носові пазухи, мозок та легені і може бути небезпечним для життя у діабетиків або людей з важким імунодефіцитом, таких як хворі на рак або людей з ВІЛ/СНІДом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами