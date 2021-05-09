Мукормикоз: "черный грибок" поражает населения Индии с COVID-19

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Врачи считают, что мукормикоз, общая смертность от которого составляет 50%, может быть вызвана приемом стероидов, жизненно необходимых для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Стероиды уменьшают воспаление легких, вызванное COVID-19, и, видимо, помогают предотвратить некоторые повреждения, которые могут возникнуть, когда иммунная система организма переходит в режим чрезмерной борьбы с коронавирусом. Но они также снижают иммунитет и повышают уровень сахара в крови как у диабетиков, так и у пациентов, не страдающих диабетом.

Считается, что такое “падение иммунитета” может спровоцировать эти случаи мукормикоза.

“Диабет снижает иммунную защиту организма, коронавирус усиливает его, а затем стероиды, которые помогают бороться с COVID-19 действуют в качестве топлива в огонь”, — говорит врач Наир.

Врач Наир, который работает в трех больницах в Мумбаи, одном из наиболее пострадавших городов второй волны, говорит, что в апреле он уже видел около 40 пациентов, страдающих грибковой инфекцией. Многие из них были диабетиками, которые вылечились от COVID-19. Одиннадцати из них пришлось удалить глаз хирургическим путем.

В период с декабря по февраль всего шесть его коллег из пяти городов — Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Дели и Пуне — сообщили о 58 случаях заражения. Большинство пациентов заразились через 12-15 дней после выздоровления от COVID-19.

Пациенты, страдающие грибковой инфекцией, обычно имеют симптомы заложенности носа и кровотечения из носа; опухоли и боль в глазу; нечеткость и даже потерю зрения. Вокруг носа могут быть черные участки кожи.

Врачи говорят, что большинство их пациентов опаздывают, когда они уже теряют зрение, и врачам приходится удалять глаз хирургическим путем, чтобы инфекция не попала в мозг.

В некоторых случаях врачи в Индии говорят, что пациенты теряют зрение на оба глаза. В редких случаях врачам приходится удалять кость челюсти хирургическим путем, чтобы болезнь не распространялась.

Противогрибковая инъекция, которая стоит 3500 рупий (48 долларов) за дозу и которую нужно вводить каждый день в течение восьми недель, является единственным лекарством, эффективным против болезни.

Высокопоставленный чиновник сказал, что “большой вспышки нету”. Однако трудно сказать, почему все больше и больше случаев мукормикоза регистрируется по всей стране.

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Что такое мукормикоз?

Мукормикоз — очень редкая инфекция. Она вызвана влиянием мукорной плесени, которая обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах.

Он поражает носовые пазухи, мозг и легкие и может быть опасным для жизни у диабетиков или людей с иммунодефицитом, таких как больные раком или людей с ВИЧ/СПИДом.