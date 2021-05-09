Загальна кількість випадків COVID-19 у Індії перевищила 22 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії виявило за минулу добу 403 738 випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні досягла 22 296 414. Як йдеться в повідомленні відомства, розміщеному в неділю на його сайті, кількість смертей збільшилася за 24 години на 4 092 і досягла 242 362, пише УНН.
Деталі
В Індії в п’ятий раз зареєстровано понад 400 тис. інфікованих за добу, всі ці випадки були відзначені в травні: 1 травня (401 993 випадків зараження, тоді вперше кількість хворих перевищила 400 тис.), 6 травня (412 262), 7 травня (414 188) і 8 травня (401 078).
Добова кількість смертей другий день поспіль перевищила 4 тис., в суботу вранці повідомлялося про 4 187 випадків смерті, пов’язаних з коронавірусною інфекцією, що стало антирекордом за весь час епідемії в країні.
Як вказує МОЗ, кількість одужалих від цієї інфекції збільшилася за 24 години на 386 444 і досягла 18 317 404. На лікуванні знаходяться 3 736 648 пацієнтів з коронавірусом, що на 13 202 більше, ніж добою раніше.
Індія посідає друге місце в світі (після США) за загальною кількістю інфікованих коронавірусом і третє місце за кількістю смертей через цю інфекцію (після США та Бразилії).
#CoronaVirusUpdates :
# COVID19 India Tracker
(As on 9 May, 2021, 8:00 AM)
Confirmed cases: 2,22,96,414
Recovered: 1,83,17,404 (82.15%)
Active cases: 37,36,648 (16.76%)
Deaths: 2,42,362 (1.09%) #IndiaFightsCorona # Unite2FightCorona #StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/4tljDYZoHJ
Доповнення
Жертвами коронавірусу все частіше стають відомі особи, в суботу прийшло повідомлення, що померли два знаменитих індійських гравця в хокей на траві, чемпіони Олімпіади у Москві 1980 року Равіндра Пал Сінгх і Махарадж Крішан Каушик. На фоні зростання захворюваності коронавірусною інфекцією опозиція і ряд політиків виступили із закликом до центрального уряду негайно ввести загальнонаціональний локдаун по всій Індії.
Згідно зі статистикою ВООЗ — у країні 21 892 676 випадків захворювання, 238 270 осіб загинули.