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Загальна кількість випадків COVID-19 у Індії перевищила 22 млн осіб

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 • 16738 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії виявило за минулу добу 403 738 випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні досягла 22 296 414. Як йдеться в повідомленні відомства, розміщеному в неділю на його сайті, кількість смертей збільшилася за 24 години на 4 092 і досягла 242 362, пише УНН.

Деталі

В Індії в п’ятий раз зареєстровано понад 400 тис. інфікованих за добу, всі ці випадки були відзначені в травні: 1 травня (401 993 випадків зараження, тоді вперше кількість хворих перевищила 400 тис.), 6 травня (412 262), 7 травня (414 188) і 8 травня (401 078).

Добова кількість смертей другий день поспіль перевищила 4 тис., в суботу вранці повідомлялося про 4 187 випадків смерті, пов’язаних з коронавірусною інфекцією, що стало антирекордом за весь час епідемії в країні.

Як вказує МОЗ, кількість одужалих від цієї інфекції збільшилася за 24 години на 386 444 і досягла 18 317 404. На лікуванні знаходяться 3 736 648 пацієнтів з коронавірусом, що на 13 202 більше, ніж добою раніше.

Індія посідає друге місце в світі (після США) за загальною кількістю інфікованих коронавірусом і третє місце за кількістю смертей через цю інфекцію (після США та Бразилії).

#CoronaVirusUpdates :

# COVID19 India Tracker
(As on 9 May, 2021, 8:00 AM)

Confirmed cases: 2,22,96,414
Recovered: 1,83,17,404 (82.15%)
Active cases: 37,36,648 (16.76%)
Deaths: 2,42,362 (1.09%) #IndiaFightsCorona # Unite2FightCorona #StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/4tljDYZoHJ

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 9, дві тисячі двадцять одна

Доповнення

Жертвами коронавірусу все частіше стають відомі особи, в суботу прийшло повідомлення, що померли два знаменитих індійських гравця в хокей на траві, чемпіони Олімпіади у Москві 1980 року Равіндра Пал Сінгх і Махарадж Крішан Каушик. На фоні зростання захворюваності коронавірусною інфекцією опозиція і ряд політиків виступили із закликом до центрального уряду негайно ввести загальнонаціональний локдаун по всій Індії.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у країні 21 892 676 випадків захворювання, 238 270 осіб загинули.

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