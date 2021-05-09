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Общее количество случаев COVID-19 в Индии превысило 22 млн человек

Общее количество случаев COVID-19 в Индии превысило 22 млн человек

Киев  •  УНН

 • 16721 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 403 738 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 22 296 414. Как говорится в сообщении ведомства, размещенном в воскресенье на его сайте, число летальных исходов увеличилось за 24 часа на 4 092 и достигло 242 362, пишет УНН.

Детали

В Индии в пятый раз зарегистрировано более 400 тыс. заразившихся за сутки, все эти случаи были отмечены в мае: 1 мая (401 993 случаев заражения, тогда впервые число заболевших превысило 400 тыс.), 6 мая (412 262), 7 мая (414 188) и 8 мая (401 078).

Суточное количество смертельных исходов второй день подряд превысило 4 тыс., в субботу утром сообщалось о 4 187 случаях смерти, связанных с коронавирусной инфекцией, что стало антирекордом за все время эпидемии в стране.

Как указывает Минздрав, число выздоровевших от этой инфекции увеличилось за 24 часа на 386 444 и достигло 18 317 404. На лечении находятся 3 736 648 пациентов с коронавирусом, что на 13 202 больше, чем сутками ранее.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

#CoronaVirusUpdates:

#COVID19 India Tracker
(As on 9 May, 2021, 08:00 AM)

Confirmed cases: 2,22,96,414
Recovered: 1,83,17,404 (82.15%)
Active cases: 37,36,648 (16.76%)
Deaths: 2,42,362 (1.09%)#IndiaFightsCorona#Unite2FightCorona#StaySafe @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/4tljDYZoHJ

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) May 9, 2021

Дополнение

Жертвами коронавируса все чаще становятся известные лица, в субботу пришло сообщение, что умерли два знаменитых индийских игрока в хоккей на траве, чемпионы Олимпиады в Москве 1980 года Равиндра Пал Сингх и Махарадж Кришан Каушик. На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией оппозиция и ряд политиков выступили с призывом к центральному правительству немедленно ввести общенациональный локдаун по всей Индии.

Согласно статистике ВОЗ - в стране 21 892 676 случаев заболевания, 238 270 человек погибли.

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