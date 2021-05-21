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Индия распорядилась усилить надзор за случаями "черного грибка" у COVID-пациентов

Киев • УНН

 • 14884 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Индия распорядилась усилить надзор за редкой грибковой болезнью, которая поражает больных COVID-19, заявили в четверг чиновники, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Индия распорядилась усилить надзор за случаями "черного грибка" у COVID-пациентов

Детали

Мукормикоз, или "черный грибок", как правило, поражает людей, иммунная система которых была ослаблена, вызывая почернение или изменение цвета носа, затуманивание зрения или раздвоение увиденной картинки, боль в груди, затруднение дыхания и кашель кровью.

Врачи считают, что использование стероидов для лечения тяжелого течения заболевания COVID-19 может вызвать вспышку случаев, поскольку эти препараты снижают иммунитет и повышают уровень сахара.

В своем письме к правительствам штатов министр здравоохранения Лав Агарвал заявил, что мукормикоз стал новым вызовом для лечения пациентов с COVID-19, находящихся на стероидной терапии, и тех, кто уже страдал диабетом.

"Эта грибковая инфекция приводит к длительному течению болезни и смертности среди больных COVID-19", - сказал он в письме, которым располагает Reuters.

Он не сообщил о количестве случаев мукормикоза в масштабах всей страны, но Махараштра, один из штатов, который больше всего пострадал от второй волны коронавируса, сообщила о 1500 случаях заболевания.

Агарвал попросил правительства штатов объявить это "заболеванием, подлежащим уведомлению" в соответствии с законом страны об эпидемии, то есть они должны выявлять и отслеживать каждый случай.

Дополнение

Индия сообщила о 259 551 новом случае COVID-19 за последние 24 часа, тогда как количество смертей возросло на 4209 с увеличением случаев мукормикоза, грибкового заболевания, известного также как "черный грибок", что еще больше усложняет лечение.

Данные министерства здравоохранения страны за пятницу свидетельствуют, что количество зараженных здесь составляет 26,03 миллиона, число погибших составляет 291 331.

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