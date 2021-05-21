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Индия усиливает производство лекарств против "черного грибка", возникшего у больных COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Экспертный совет при Министерстве здравоохранения и благосостояния семьи Индии принял решение об увеличении производства противогрибкового амотерицина В для лечения мукормикоза (“черного грибка”) на фоне увеличения числа случаев этого заболевания в стране, пишет УНН со ссылкой на NDTV.

Индия усиливает производство лекарств против "черного грибка", возникшего у больных COVID-19

Детали

Как сообщает в пятницу телеканал NDTV, совет рекомендовал начать дополнительный выпуск этого лекарственного препарата на предприятиях индийских фармацевтических компаний Natco Pharma, Alembic и трех других, предложив им предоставить через шесть месяцев данные о фармакокинетических исследованиях на животных.

В настоящее время ряд индийских компаний, включая Bharat Serums и Sun Pharma, в два-три раза наращивают производство амотерицина В. Одновременно Индия планирует увеличить закупки лекарств от мукормикоза за рубежом. “Мы уже разметили заказы на импорт 6 тыс. тонн амотерицина В в США и других странах”, — сказал курирующий эти закупки заместитель министра химической промышленности Индии Мансух Мандавия.

Контекст

В четверг правительство Индии призвало власти регионов вслед за штатами Раджастхан и Телангана объявить мукормикоз эпидемией. Администрация национального столичного округа Дели создала экспертный комитет по применению лекарств для лечения мукормикоза. Согласно данным СМИ, к настоящему времени в Дели зарегистрировано более 130 случаев этой грибковой инфекции. Штат Махараштра сообщил о 1,5 тыс. случаях заболевания и смерти от инфекции 90 человек.

Случаи мукормикоза также отмечены в штатах Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш и Бихар. Озабоченность врачей вызывает не число заболевших, которое относительно невелико (точное количество заболевших в стране пока не сообщается), но резкий рост заболеваемости и высокая смертность — около 50% инфицированных — на фоне коронавирусной инфекции.

Грибковая инфекция “черный грибок” особенно угрожает больным диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции пациентам с подавленной иммунной системой.

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