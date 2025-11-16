Імітують контроль над містом: окупанти у Куп'янську розмахують російськими прапорами

російські окупанти в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами. Однак насправді повного контролю над Куп’янськом в них нема, повідомляє УНН з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.

За словами українських оборонців, росіяни машуть прапорами там, де присутні їх малі групи.

Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. Щонайменше одна така "операція" вже відбулася - очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа