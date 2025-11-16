Імітують контроль над містом: окупанти у Куп'янську розмахують російськими прапорами
Київ • УНН
російські окупанти в Куп’янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами. Однак насправді повного контролю над Куп’янськом в них нема, повідомляє УНН з посиланням на Угруповання об'єднаних сил.
Деталі
За словами українських оборонців, росіяни машуть прапорами там, де присутні їх малі групи.
Окупанти почали вкладати прапори в пакети постачання для власних військових, які скидаються на місто за допомогою дронів. Щонайменше одна така "операція" вже відбулася - очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа
У Силах оборони заявили: окупацію міста не можна імітувати. Там назвали дії окупантів спробою зробити хорошу міну при поганій грі та прикрити очевидну брехню очільника російського режиму володимира путіна.
Водночас росіяни своїми діями допомагають українським військовим виявити і знищити ці малі групи. Там порадили окупантам, що ще залишились живими, змінити російський прапор на білий, тобто здатися в полон з метою зберегти собі життя.
