Имитируют контроль над городом: оккупанты в Купянске размахивают российскими флагами
Киев • УНН
российские оккупанты в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами, хотя полного контроля над городом у них нет. Они вкладывают флаги в пакеты снабжения для военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов, что помогает украинским военным обнаружить и уничтожить эти малые группы.
Подробности
По словам украинских защитников, россияне машут флагами там, где присутствуют их малые группы.
Оккупанты начали вкладывать флаги в пакеты снабжения для собственных военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов. По меньшей мере одна такая "операция" уже состоялась - ожидаем быстрое и несколько обрезанное в конце видео во всех российских медиа
В Силах обороны заявили: оккупацию города нельзя имитировать. Там назвали действия оккупантов попыткой сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима Владимира Путина.
В то же время россияне своими действиями помогают украинским военным выявить и уничтожить эти малые группы. Там посоветовали оккупантам, которые еще остались живыми, сменить российский флаг на белый, то есть сдаться в плен с целью сохранить себе жизнь.
