Имитируют контроль над городом: оккупанты в Купянске размахивают российскими флагами

$42.060.00
48.880.00
ukenru
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 24024 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 07:00 • 34501 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии
16 ноября, 05:50 • 17797 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 30423 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 45203 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 44233 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 41567 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 52673 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 45025 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 38656 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Потери оккупантов: Силы обороны отминусовали 860 россиян и более 400 вражеских БпЛА за сутки16 ноября, 05:32 • 15612 просмотра
В США начались масштабные рейды против нелегальной иммиграции - Reuters16 ноября, 06:12 • 10796 просмотра
Президент Финляндии прогнозирует продолжение войны в Украине и призывает к поддержке сопротивления агрессии РФ16 ноября, 08:51 • 3802 просмотра
В кремле заявили о контактах с Вашингтоном по встрече путин-Трамп, которая отложена16 ноября, 09:25 • 11939 просмотра
Атакован Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области РФ, который обеспечивает армию захватчиков - Генштаб11:46 • 10072 просмотра
публикации
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 24026 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 34505 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 90303 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 80108 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 53564 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Купянск
Франция
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 25570 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 90303 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 33594 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 49527 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 41803 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть
Фильм

Имитируют контроль над городом: оккупанты в Купянске размахивают российскими флагами

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

российские оккупанты в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами, хотя полного контроля над городом у них нет. Они вкладывают флаги в пакеты снабжения для военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов, что помогает украинским военным обнаружить и уничтожить эти малые группы.

Имитируют контроль над городом: оккупанты в Купянске размахивают российскими флагами

российские оккупанты в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами. Однако на самом деле полного контроля над Купянском у них нет, сообщает УНН со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Подробности

По словам украинских защитников, россияне машут флагами там, где присутствуют их малые группы.

Оккупанты начали вкладывать флаги в пакеты снабжения для собственных военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов. По меньшей мере одна такая "операция" уже состоялась - ожидаем быстрое и несколько обрезанное в конце видео во всех российских медиа

- говорится в сообщении.

В Силах обороны заявили: оккупацию города нельзя имитировать. Там назвали действия оккупантов попыткой сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима Владимира Путина.

В то же время россияне своими действиями помогают украинским военным выявить и уничтожить эти малые группы. Там посоветовали оккупантам, которые еще остались живыми, сменить российский флаг на белый, то есть сдаться в плен с целью сохранить себе жизнь.

Враг ослабевает на Купянском направлении: ВСУ оттесняют оккупантов - Трегубов16.11.25, 12:35 • 2712 просмотров

Евгений Устименко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Купянск