Имитируют контроль над городом: оккупанты в Купянске размахивают российскими флагами

российские оккупанты в Купянске получили команду симулировать контроль над городом, размахивая российскими флагами. Однако на самом деле полного контроля над Купянском у них нет, сообщает УНН со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Подробности

По словам украинских защитников, россияне машут флагами там, где присутствуют их малые группы.

Оккупанты начали вкладывать флаги в пакеты снабжения для собственных военных, которые сбрасываются на город с помощью дронов. По меньшей мере одна такая "операция" уже состоялась - ожидаем быстрое и несколько обрезанное в конце видео во всех российских медиа - говорится в сообщении.

В Силах обороны заявили: оккупацию города нельзя имитировать. Там назвали действия оккупантов попыткой сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима Владимира Путина.

В то же время россияне своими действиями помогают украинским военным выявить и уничтожить эти малые группы. Там посоветовали оккупантам, которые еще остались живыми, сменить российский флаг на белый, то есть сдаться в плен с целью сохранить себе жизнь.

