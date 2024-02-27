"єЧерга" запрацює для водіїв легкових авто - Шмигаль
Київ • УНН
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка поширює дію електронної черги на легкові автомобілі для прискорення перетину кордону та усунення зловживань.
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка поширює сервіс електронної черги і на водіїв легкових авто, що пришвидшить процес перетину кордону та зніме питання зловживань. Про це заявив Прем’єр-міністр Дениса Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Невід’ємним елементом підвищення якості державного управління є також реформа цифровізації. Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проект єЧерга для зручного перетину кордонів. Сьогодні ми ухвалюємо постанову, яка поширює електронну чергу і на водіїв легкових авто
Він додав, що запровадження єЧерги для легкових автомобілів пришвидшить процес перетину кордону та зніме питання зловживань.
Як повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук, відповідні зміни щодо єЧерги внесли до урядової постанови, встановивши, що "заходи з бронювання місця в черзі... можуть здійснюватися водіями легкових автомобілів".
Нагадаємо
Починаючи з 12 лютого, послуга електронної черги на автобуси поширюється на всі 29 пунктів пропуску на кордонах України з ЄС та Молдовою.