"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  94421 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  107719 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  111334 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  133746 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  149755 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  148703 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  151645 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  145824 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

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Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  136085 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150719 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль

Кабинет министров принял постановление, которое распространяет действие электронной очереди на легковые автомобили для ускорения пересечения границы и устранения злоупотреблений.

Экономика •   •  11867 просмотра
"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль

"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург четко отверг соображения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.

Война •   •  14085 просмотра
"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину

В Украине за госизмену заочно осудили девять судей из оккупированного Крыма

Украина заочно приговорила девять бывших крымских судей к 12-15 годам лишения свободы за государственную измену после того, как они изменили присяге и начали работать в российских судах после оккупации Крыма.

Война •   •  14408 просмотра
В Украине за госизмену заочно осудили девять судей из оккупированного Крыма

Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора

Генеральная прокуратура установила лиц, которым вскоре будут предъявлены обвинения в расстреле украинских военнопленных на основе доказательств, собранных и переданных международным партнерам.

Война •   •  13552 просмотра
Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора

Навел "С-300" на многоэтажку в Запорожье: к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента

Российский агент был приговорен к 15 годам заключения за предоставление разведывательных данных, которые позволили врагу ударить ракетами по жилому дому в Запорожье в октябре, в результате чего погибло 5 человек.

Война •   •  13707 просмотра
Навел "С-300" на многоэтажку в Запорожье: к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента

Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Кабинет Министров одобрил использование государственных средств на бесплатное зубопротезирование ветеранов и участников боевых действий через медицинские учреждения, которые являются партнерами Службы здравоохранения Украины.

Здоровье •   •  10894 просмотра
Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование

Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка западных войск в Украину, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, "сейчас не актуальна" для Швеции.

Война •   •  17159 просмотра
Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"

Принц Уильям пропустит панихиду по греческому королю, который был его крестным, по личным причинам - СМИ

Принц Уильям пропустил панихиду по покойному королю Греции Константину по личным причинам.

Новости Мира •   •  12217 просмотра
Принц Уильям пропустит панихиду по греческому королю, который был его крестным, по личным причинам - СМИ

"И днем, и ночью": враг активно наступает под Авдеевкой - Жорин

россияне круглосуточно продолжают наступательные действия под Авдеевкой, сосредотачиваясь на линии Бердичев-Орловка и в районе Красногоровки.

Война •   •  13789 просмотра
"И днем, и ночью": враг активно наступает под Авдеевкой - Жорин

В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии путина

В Новой Каховке произошли взрывы возле офиса оккупационной партии "единая россия" и избирательного участка. Таким образом оккупанты пытаются сорвать фейковые выборы презиеднта рф.

Война •   •  19153 просмотра
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии путина