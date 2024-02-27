"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль

Кабинет министров принял постановление, которое распространяет сервис электронной очереди и на водителей легковых автомобилей, что ускорит процесс пересечения границы и снимет вопрос злоупотреблений. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Неотъемлемым элементом повышения качества государственного управления является также реформа цифровизации. Мы продолжаем масштабировать наш успешный проект "єЧерга" для удобного пересечения границ. Сегодня мы принимаем постановление, которое распространяет электронную очередь и на водителей легковых авто - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что введение сервиса "єЧерга" для легковых автомобилей ускорит процесс пересечения границы и снимет вопрос злоупотреблений.

Как сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, соответствующие изменения относительно сервиса "єЧерга" внесли в правительственное постановление, установив, что "мероприятия по бронированию места в очереди... могут осуществляться водителями легковых автомобилей".

Напомним

Начиная с 12 февраля, услуга электронной очереди на автобусы распространяется на все 29 пунктов пропуска на границах Украины с ЕС и Молдовой.