"єЧерга" заработает для водителей легковых авто - Шмыгаль
Кабинет министров принял постановление, которое распространяет действие электронной очереди на легковые автомобили для ускорения пересечения границы и устранения злоупотреблений.
"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург четко отверг соображения президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину.
В Украине за госизмену заочно осудили девять судей из оккупированного Крыма
Украина заочно приговорила девять бывших крымских судей к 12-15 годам лишения свободы за государственную измену после того, как они изменили присяге и начали работать в российских судах после оккупации Крыма.
Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора
Генеральная прокуратура установила лиц, которым вскоре будут предъявлены обвинения в расстреле украинских военнопленных на основе доказательств, собранных и переданных международным партнерам.
Навел "С-300" на многоэтажку в Запорожье: к 15 годам тюрьмы приговорили российского агента
Российский агент был приговорен к 15 годам заключения за предоставление разведывательных данных, которые позволили врагу ударить ракетами по жилому дому в Запорожье в октябре, в результате чего погибло 5 человек.
Ветераны и участники боевых действий получат право на бесплатное зубопротезирование
Кабинет Министров одобрил использование государственных средств на бесплатное зубопротезирование ветеранов и участников боевых действий через медицинские учреждения, которые являются партнерами Службы здравоохранения Украины.
Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что отправка западных войск в Украину, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, "сейчас не актуальна" для Швеции.
Принц Уильям пропустит панихиду по греческому королю, который был его крестным, по личным причинам - СМИ
Принц Уильям пропустил панихиду по покойному королю Греции Константину по личным причинам.
"И днем, и ночью": враг активно наступает под Авдеевкой - Жорин
россияне круглосуточно продолжают наступательные действия под Авдеевкой, сосредотачиваясь на линии Бердичев-Орловка и в районе Красногоровки.
В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии путина
В Новой Каховке произошли взрывы возле офиса оккупационной партии "единая россия" и избирательного участка. Таким образом оккупанты пытаются сорвать фейковые выборы презиеднта рф.