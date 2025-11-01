ГУР завдали удару по військовій інфраструктурі рф: знищено три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу під москвою
Київ • УНН
31 жовтня 2025 року внаслідок спецоперації ГУР МО України виведено з ладу нафтопродуктопровід "кольцевой" у рамєнскоґо районі московської області. Об'єкт забезпечував російську армію бензином, дизелем та авіаційним пальним.
Внаслідок спецоперації ГУР МО України виведено з ладу нафтопродуктопровід "кольцевой", який забезпечував російську армію ресурсами для ведення війни проти України. Про це повідомляє пресслужба ГУР, передає УНН.
31 жовтня 2025 року внаслідок спецоперації ГУР МО України виведено з ладу надважливий військовий об’єкт держави-агресора росії - нафтопродуктопровід "кольцевой", який забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення геноцидної війни проти українського народу. Місце успішного виведення з ладу об’єкта критичної військової інфраструктури розташоване на території рамєнскоґо району московської області
В ГУР наголосили, що антидронова сітка та "захист" ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли - усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу.
Довжина магістрального нафтопродуктопроводу "кольцевой" - 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із рязанского, ніжеґородского та московского нафтопереробних заводів. Щорічно "кольцевой" був здатен перекачувати до 3 млн. тонн авіаційного пального, до 2, 8 млн. тонн дизпалива та до 1,6 млн. тонн бензину.
