Эксклюзив
07:00 • 6204 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
06:00 • 12984 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 22562 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 38657 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 36891 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 34375 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35668 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30359 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 52941 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 21361 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
ГУР нанесли удар по военной инфраструктуре рф: уничтожены три нитки стратегического нефтепродуктопровода под москвой

Киев • УНН

 • 152 просмотра

31 октября 2025 года в результате спецоперации ГУР МО Украины выведен из строя нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Раменском районе московской области. Объект обеспечивал российскую армию бензином, дизелем и авиационным топливом.

ГУР нанесли удар по военной инфраструктуре рф: уничтожены три нитки стратегического нефтепродуктопровода под москвой

В результате спецоперации ГУР МО Украины выведен из строя нефтепродуктопровод "кольцевой", который обеспечивал российскую армию ресурсами для ведения войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

31 октября 2025 года в результате спецоперации ГУР МО Украины выведен из строя сверхважный военный объект государства-агрессора России - нефтепродуктопровод "кольцевой", который обеспечивал российскую оккупационную армию ресурсами для ведения геноцидной войны против украинского народа. Место успешного выведения из строя объекта критической военной инфраструктуры расположено на территории Раменского района Московской области.

- сообщили в ГУР.

В ГУР подчеркнули, что антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли - все три нитки, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное топливо, успешно и одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя.

Длина магистрального нефтепродуктопровода "кольцевой" - 400 километров. Топливо для транспортировки по трубопроводу поступало с Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно "кольцевой" был способен перекачивать до 3 млн. тонн авиационного топлива, до 2,8 млн. тонн дизтоплива и до 1,6 млн. тонн бензина.

Напомним

На территории России растет количество поджогов вышек сотовой связи и объектов коммуникационного оборудования местных операторов. За последние месяцы подобные инциденты зафиксированы в Адыгее, Ростовской области, Камчатском крае и на оккупированных территориях Украины.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Украина