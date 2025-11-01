ГУР нанесли удар по военной инфраструктуре рф: уничтожены три нитки стратегического нефтепродуктопровода под москвой

В результате спецоперации ГУР МО Украины выведен из строя нефтепродуктопровод "кольцевой", который обеспечивал российскую армию ресурсами для ведения войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, передает УНН.

31 октября 2025 года в результате спецоперации ГУР МО Украины выведен из строя сверхважный военный объект государства-агрессора России - нефтепродуктопровод "кольцевой", который обеспечивал российскую оккупационную армию ресурсами для ведения геноцидной войны против украинского народа. Место успешного выведения из строя объекта критической военной инфраструктуры расположено на территории Раменского района Московской области. - сообщили в ГУР.

В ГУР подчеркнули, что антидроновая сетка и "защита" вражеского объекта военизированной охраной не помогли - все три нитки, по которым агрессор транспортировал бензин, дизель и авиационное топливо, успешно и одновременно взорвались. Нефтепродуктопровод выведен из строя.

Длина магистрального нефтепродуктопровода "кольцевой" - 400 километров. Топливо для транспортировки по трубопроводу поступало с Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. Ежегодно "кольцевой" был способен перекачивать до 3 млн. тонн авиационного топлива, до 2,8 млн. тонн дизтоплива и до 1,6 млн. тонн бензина.

Напомним

На территории России растет количество поджогов вышек сотовой связи и объектов коммуникационного оборудования местных операторов. За последние месяцы подобные инциденты зафиксированы в Адыгее, Ростовской области, Камчатском крае и на оккупированных территориях Украины.