Від ростова до камчатки: ГУР показало, як партизани по всій росії знищують ворожі засоби зв'язку
Київ • УНН
На території росії зростає кількість підпалів веж стільникового зв’язку та об’єктів комунікаційного обладнання місцевих операторів. Про це повідомляє ГУР МОУ, пише УНН.
Деталі
За останні місяці подібні інциденти зафіксовані в республіці адигея, ростовській області, камчатському краї, а також на тимчасово окупованих росією територіях України.
Внаслідок дій невідомих партизанів у різних регіонах росії знищуються засоби зв’язку, які використовують військові та силові структури.
Російські спецслужби традиційно замовчують більшість подібних випадків, однак місцеві мешканці регулярно публікують відео займання веж і пошкодженого обладнання у соціальних мережах.
