На территории россии растет количество поджогов вышек сотовой связи и объектов коммуникационного оборудования местных операторов. Об этом сообщает ГУР МОУ, пишет УНН.

Подробности

За последние месяцы подобные инциденты зафиксированы в республике адыгея, ростовской области, камчатском крае, а также на временно оккупированных россией территориях Украины.

В результате действий неизвестных партизан в разных регионах россии уничтожаются средства связи, которые используют военные и силовые структуры.

Российские спецслужбы традиционно замалчивают большинство подобных случаев, однако местные жители регулярно публикуют видео возгорания вышек и поврежденного оборудования в социальных сетях.

