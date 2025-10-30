От ростова до камчатки: ГУР показало, как партизаны по всей россии уничтожают вражеские средства связи
Киев • УНН
На территории россии растет количество поджогов вышек сотовой связи и объектов коммуникационного оборудования местных операторов. Об этом сообщает ГУР МОУ, пишет УНН.
Подробности
За последние месяцы подобные инциденты зафиксированы в республике адыгея, ростовской области, камчатском крае, а также на временно оккупированных россией территориях Украины.
В результате действий неизвестных партизан в разных регионах россии уничтожаются средства связи, которые используют военные и силовые структуры.
Российские спецслужбы традиционно замалчивают большинство подобных случаев, однако местные жители регулярно публикуют видео возгорания вышек и поврежденного оборудования в социальных сетях.
