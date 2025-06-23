Гроссі пропонує повернути ядерних інспекторів до Ірану та врегулювати конфлікт дипломатично

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив що конфлікт Ірану, Ізраїлю та США треба вирішувати дипломатичним шляхом і запропонував повернути до Ірану інспекторів МАГАТЕ. Про це пише УНН з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.

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Виступаючи перед Радою керуючих МАГАТЕ у Відні, очільник агентства наголосив, що конфлікт із залученням трьох держав-членів МАГАТЕ (Ірану, Ізраїлю, США, – ред.) та атаки на ядерні об’єкти Ірану можуть зруйнувати глобальний режим нерозповсюдження.

Ми зустрічаємося сьогодні в розпал серйозного конфлікту, в якому беруть участь три держави-члени МАГАТЕ, під час якого зазнають атак на ядерні об'єкти Ірану. Тяжкість цього конфлікту ризикує зруйнувати глобальний режим ядерного нерозповсюдження - наголосив очільник МАГАТЕ.

Він закликав до дипломатичних дій, аби запобігти ескалації.

Шлях дипломатії все ще існує. Ми повинні ним піти, інакше насильство та руйнування можуть досягти неймовірних рівнів, а глобальний режим нерозповсюдження... може розвалитися та зазнати краху. Саме це я й сказав Раді Безпеки ООН кілька годин тому – зазначив керівник МАГАТЕ.

Для стабілізації ситуації Гроссі запропонував повернути інспекторів МАГАТЕ до Ірану.

Перш за все, ми повинні повернутися за стіл переговорів і для цього дозволити інспекторам МАГАТЕ, які... є охоронцями ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, – ред.), повернутися на ядерні об'єкти Ірану та прозвітувати про запаси урану, включаючи... 400 кг збагаченого до 60% – повідомив він.

Однією з головних передумов для інспекцій Гроссі назвав припинення бойових дій.

Для забезпечення необхідних умов безпеки... необхідно припинити бойові дії – сказав він.

Доповнення

У МАГАТЕ заявили, що на основних ядерних об’єктах Ірану виявлені значні пошкодження через американські удари.

На об'єкті Фордо... видно кратери, що свідчить про використання геопроникних боєприпасів... очікується, що пошкодження були дуже значними – повідомили в агентстві.

На Ісфахані зафіксовані ураження процесингових будівель і входів до тунелів.

На ядерному об'єкті Ісфахан було уражено додаткові будівлі... також... входи до тунелів, що використовуються для зберігання збагаченого матеріалу – додали експерти.

На підприємстві в Натанзі атаковано завод зі збагачення палива.

Водночас, за повідомленнями з Ірану, не було виявлено підвищення радіації поза межами об’єктів.

Іран повідомив МАГАТЕ, що на жодному з трьох об'єктів не спостерігалося підвищення рівня радіації за межами об'єкту – уточнює агентство.

Однак спостереження тривають, а інспектори готові поновити роботу в умовах безпеки.

Наші інспектори залишаються в Ірані та готові виконувати необхідні завдання... Звичайно, між цими ситуаціями є суттєві відмінності... але ми довели, що можемо співпрацювати навіть у надзвичайно складних обставинах - сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Нагадаємо

МАГАТЕ раніше наголошувало, що атаки на ядерні об’єкти можуть спричинити радіоактивне забруднення з масштабними наслідками. Наразі агентство посилило заклик до стриманості та дипломатії замість застосування сили.