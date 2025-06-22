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Атаки на ядерні об'єкти Ірану затримали розвиток ядерної програми Тегерану лише на пів року - NYT

Київ • УНН

 • 1862 перегляди

Ізраїльсько-американські удари по ядерних об'єктах Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом, сповільнили ядерну програму країни приблизно на шість місяців. Іран підтвердив атаки та пообіцяв продовжити реалізацію програми.

Атаки на ядерні об'єкти Ірану затримали розвиток ядерної програми Тегерану лише на пів року - NYT

Ізраїльські та американські удари по ядерних об'єктах Ірану уповільнили ядерну програму країни лише приблизно на шість місяців. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в урядових колах США, передає УНН.

Деталі

За словами американського чиновника, шість стратегічних бомбардувальників ВПС США B-2 скинули приблизно 12 протибункерних бомб на збагачувальний комплекс у Фордо, розташований глибоко під землею.

Крім того, підводні човни ВМС США випустили 30 крилатих ракет типу TLAM по об’єктах у Натанзі та Ісфахані. Один із B-2 також скинув дві протибункерні бомби на Натанз. Чиновник надав інформацію на умовах анонімності, оскільки йдеться про секретні військові операції. Загальні наслідки ударів ще уточнюються.

Супутникові дані NASA, зокрема система виявлення пожеж, зафіксували теплову аномалію біля Фордо приблизно за пів години до офіційного оголошення Дональда Трампа про початок атаки. Як зазначається, такі теплові сигнали зазвичай відповідають інтенсивним вибухам, пожежам чи іншим масштабним подіям. Упродовж останнього місяця в районі Фордо не фіксувалися жодні інші джерела тепла.

Організація з атомної енергії Ірану підтвердила факт атак, заявивши, що три ядерні об'єкти країни стали мішенню "жорстокого акту, що порушує міжнародне право, включно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї". Іранська сторона пообіцяла звернутися до міжнародних судів і продовжити реалізацію своєї ядерної програми.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. За його словами, операція завершилася, і всі літаки покинули повітряний простір Ірану.

Згодом неназваний ізраїльський чиновник розповів Axios, що адміністрація Трампа заздалегідь повідомила Ізраїль про удари США по Ірану. Крім того, представник Білого дому повідомив ЗМІ, що Трамп спілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після операції.

Іран заявив після удару США, що справжня війна "починається прямо зараз" - ЗМІ22.06.25, 09:07 • 7796 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
B-2 Spirit
Повітряні сили США
Нью-Йорк таймс
Військово-морські сили США
Білий дім
НАСА
Дональд Трамп
Іран
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