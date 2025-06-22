Атаки на ядерные объекты Ирана задержали развитие ядерной программы Тегерана всего на полгода - NYT

Израильские и американские удары по ядерным объектам Ирана замедлили ядерную программу страны всего примерно на шесть месяцев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительственных кругах США, передает УНН.

Детали

По словам американского чиновника, шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-2 сбросили примерно 12 противобункерных бомб на обогатительный комплекс в Фордо, расположенный глубоко под землей.

Кроме того, подводные лодки ВМС США выпустили 30 крылатых ракет типа TLAM по объектам в Натанзе и Исфахане. Один из B-2 также сбросил две противобункерные бомбы на Натанз. Чиновник предоставил информацию на условиях анонимности, поскольку речь идет о секретных военных операциях. Общие последствия ударов еще уточняются.

Спутниковые данные NASA, в частности система обнаружения пожаров, зафиксировали тепловую аномалию возле Фордо примерно за полчаса до официального объявления Дональда Трампа о начале атаки. Как отмечается, такие тепловые сигналы обычно соответствуют интенсивным взрывам, пожарам или другим масштабным событиям. В течение последнего месяца в районе Фордо не фиксировались никакие другие источники тепла.

Организация по атомной энергии Ирана подтвердила факт атак, заявив, что три ядерных объекта страны стали мишенью "жестокого акта, нарушающего международное право, включая Договор о нераспространении ядерного оружия". Иранская сторона пообещала обратиться в международные суды и продолжить реализацию своей ядерной программы.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. По его словам, операция завершилась, и все самолеты покинули воздушное пространство Ирана.

Впоследствии неназванный израильский чиновник рассказал Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Кроме того, представитель Белого дома сообщил СМИ, что Трамп общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после операции.

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