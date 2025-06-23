Гросси предлагает вернуть ядерных инспекторов в Иран и урегулировать конфликт дипломатически
Киев • УНН
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта между Ираном, Израилем и США и предлагает вернуть инспекторов агентства в Иран. Он отмечает, что атаки на ядерные объекты угрожают глобальному режиму нераспространения и могут иметь катастрофические последствия.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что конфликт между Ираном, Израилем и США необходимо решать дипломатическим путем, и предложил вернуть инспекторов МАГАТЭ в Иран. Об этом пишет УНН со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.
Детали
Выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ в Вене, глава агентства подчеркнул, что конфликт с участием трех государств-членов МАГАТЭ (Ирана, Израиля, США, – ред.) и атаки на ядерные объекты Ирана могут разрушить глобальный режим нераспространения.
Мы встречаемся сегодня в разгар серьезного конфликта, в котором участвуют три государства-члена МАГАТЭ, во время которого подвергаются атакам ядерные объекты Ирана. Тяжесть этого конфликта рискует разрушить глобальный режим ядерного нераспространения
Он призвал к дипломатическим действиям, чтобы предотвратить эскалацию.
Путь дипломатии все еще существует. Мы должны им пойти, иначе насилие и разрушения могут достичь невообразимых уровней, а глобальный режим нераспространения... может развалиться и рухнуть. Именно это я и сказал Совету Безопасности ООН несколько часов назад
Для стабилизации ситуации Гросси предложил вернуть инспекторов МАГАТЭ в Иран.
Прежде всего, мы должны вернуться за стол переговоров и для этого позволить инспекторам МАГАТЭ, которые... являются хранителями ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия, – ред.), вернуться на ядерные объекты Ирана и отчитаться о запасах урана, включая... 400 кг обогащенного до 60%
Одной из главных предпосылок для инспекций Гросси назвал прекращение боевых действий.
Для обеспечения необходимых условий безопасности... необходимо прекратить боевые действия
Дополнение
В МАГАТЭ заявили, что на основных ядерных объектах Ирана обнаружены значительные повреждения из-за американских ударов.
На объекте Фордо... видны кратеры, что свидетельствует об использовании геопроникающих боеприпасов... ожидается, что повреждения были очень значительными
На Исфахане зафиксированы поражения процессинговых зданий и входов в туннели.
На ядерном объекте Исфахан были поражены дополнительные здания... также... входы в туннели, используемые для хранения обогащенного материала
На предприятии в Натанзе атакован завод по обогащению топлива.
В то же время, по сообщениям из Ирана, не было обнаружено повышения радиации за пределами объектов.
Иран сообщил МАГАТЭ, что ни на одном из трех объектов не наблюдалось повышения уровня радиации за пределами объекта
Однако наблюдения продолжаются, а инспекторы готовы возобновить работу в условиях безопасности.
Наши инспекторы остаются в Иране и готовы выполнять необходимые задачи... Конечно, между этими ситуациями есть существенные различия... но мы доказали, что можем сотрудничать даже в чрезвычайно сложных обстоятельствах
Напомним
МАГАТЭ ранее подчеркивало, что атаки на ядерные объекты могут вызвать радиоактивное загрязнение с масштабными последствиями. Сейчас агентство усилило призыв к сдержанности и дипломатии вместо применения силы.