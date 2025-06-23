Гросси предлагает вернуть ядерных инспекторов в Иран и урегулировать конфликт дипломатически

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что конфликт между Ираном, Израилем и США необходимо решать дипломатическим путем, и предложил вернуть инспекторов МАГАТЭ в Иран. Об этом пишет УНН со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

Детали

Выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ в Вене, глава агентства подчеркнул, что конфликт с участием трех государств-членов МАГАТЭ (Ирана, Израиля, США, – ред.) и атаки на ядерные объекты Ирана могут разрушить глобальный режим нераспространения.

Мы встречаемся сегодня в разгар серьезного конфликта, в котором участвуют три государства-члена МАГАТЭ, во время которого подвергаются атакам ядерные объекты Ирана. Тяжесть этого конфликта рискует разрушить глобальный режим ядерного нераспространения - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Он призвал к дипломатическим действиям, чтобы предотвратить эскалацию.

Путь дипломатии все еще существует. Мы должны им пойти, иначе насилие и разрушения могут достичь невообразимых уровней, а глобальный режим нераспространения... может развалиться и рухнуть. Именно это я и сказал Совету Безопасности ООН несколько часов назад – отметил руководитель МАГАТЭ.

Для стабилизации ситуации Гросси предложил вернуть инспекторов МАГАТЭ в Иран.

Прежде всего, мы должны вернуться за стол переговоров и для этого позволить инспекторам МАГАТЭ, которые... являются хранителями ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия, – ред.), вернуться на ядерные объекты Ирана и отчитаться о запасах урана, включая... 400 кг обогащенного до 60% – сообщил он.

Одной из главных предпосылок для инспекций Гросси назвал прекращение боевых действий.

Для обеспечения необходимых условий безопасности... необходимо прекратить боевые действия – сказал он.

Дополнение

В МАГАТЭ заявили, что на основных ядерных объектах Ирана обнаружены значительные повреждения из-за американских ударов.

На объекте Фордо... видны кратеры, что свидетельствует об использовании геопроникающих боеприпасов... ожидается, что повреждения были очень значительными – сообщили в агентстве.

На Исфахане зафиксированы поражения процессинговых зданий и входов в туннели.

На ядерном объекте Исфахан были поражены дополнительные здания... также... входы в туннели, используемые для хранения обогащенного материала – добавили эксперты.

На предприятии в Натанзе атакован завод по обогащению топлива.

В то же время, по сообщениям из Ирана, не было обнаружено повышения радиации за пределами объектов.

Иран сообщил МАГАТЭ, что ни на одном из трех объектов не наблюдалось повышения уровня радиации за пределами объекта – уточняет агентство.

Однако наблюдения продолжаются, а инспекторы готовы возобновить работу в условиях безопасности.

Наши инспекторы остаются в Иране и готовы выполнять необходимые задачи... Конечно, между этими ситуациями есть существенные различия... но мы доказали, что можем сотрудничать даже в чрезвычайно сложных обстоятельствах - сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Напомним

МАГАТЭ ранее подчеркивало, что атаки на ядерные объекты могут вызвать радиоактивное загрязнение с масштабными последствиями. Сейчас агентство усилило призыв к сдержанности и дипломатии вместо применения силы.