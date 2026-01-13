Готували теракт проти поліцейських у Херсоні і шпигували за ЗСУ: СБУ затримала агентів рф
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала двох агентів російських спецслужб, які готували теракт у Херсоні, плануючи підірвати поліцейських. Зловмисники відстежували графік роботи поліції та шукали нових агентів, після чого мали втекти до рф.
Служба безпеки України затримала двох агентів російських спецслужб, що готували теракт у Херсоні і планували після цього втекти до країни-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Ворожі агенти готували замах на співробітників місцевого підрозділу Національної поліції. Затриманими виявились двоє місцевих безробітних, які потрапили до уваги окупантів в одному з проросійських Телеграм-каналів.
Зловмисники орендували квартиру поблизу будівлі Нацполіції. Там вони облаштували на балконі приховану відеокамеру, яка знімала цей режимний об’єкт.
Крім того, завербовані агенти відстежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових авто. За завданням російських кураторів вони мали закласти саморобні вибухові пристрої під кузови поліцейського транспорту та дистанційно підірвати його у момент перебування там правоохоронців.
Після затримання в них провели обшуки - було виявлено і вилучено відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами роботи на російські спецслужби. Крім поліцейських, зловмисники відстежували локації Сил оборони у Херсоні та підшукували нових "кандидатів" у агенти.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Їм може загрожувати довічне позбавлення волі.
