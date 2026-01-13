Готовили теракт против полицейских в Херсоне и шпионили за ВСУ: СБУ задержала агентов рф
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала двух агентов российских спецслужб, которые готовили теракт в Херсоне, планируя взорвать полицейских. Злоумышленники отслеживали график работы полиции и искали новых агентов, после чего должны были сбежать в РФ.
Детали
Вражеские агенты готовили покушение на сотрудников местного подразделения Национальной полиции. Задержанными оказались двое местных безработных, которые попали в поле зрения оккупантов в одном из пророссийских Телеграм-каналов.
Злоумышленники арендовали квартиру вблизи здания Нацполиции. Там они оборудовали на балконе скрытую видеокамеру, которая снимала этот режимный объект.
Кроме того, завербованные агенты отслеживали график работы полицейских и их перемещение на служебных авто. По заданию российских кураторов они должны были заложить самодельные взрывные устройства под кузова полицейского транспорта и дистанционно подорвать его в момент нахождения там правоохранителей.
После задержания у них провели обыски - было обнаружено и изъято видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами работы на российские спецслужбы. Кроме полицейских, злоумышленники отслеживали локации Сил обороны в Херсоне и подыскивали новых "кандидатов" в агенты.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Им может грозить пожизненное лишение свободы.
