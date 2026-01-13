Готовили теракт против полицейских в Херсоне и шпионили за ВСУ: СБУ задержала агентов рф

$43.260.18
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 8112 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 22484 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 39255 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 29896 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 30101 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 48672 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22285 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23102 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 51654 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 494 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 48656 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 45547 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 51642 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 47391 просмотра
Готовили теракт против полицейских в Херсоне и шпионили за ВСУ: СБУ задержала агентов рф

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российских спецслужб, которые готовили теракт в Херсоне, планируя взорвать полицейских. Злоумышленники отслеживали график работы полиции и искали новых агентов, после чего должны были сбежать в РФ.

Готовили теракт против полицейских в Херсоне и шпионили за ВСУ: СБУ задержала агентов рф
Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины задержала двух агентов российских спецслужб, которые готовили теракт в Херсоне и планировали после этого сбежать в страну-агрессор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Вражеские агенты готовили покушение на сотрудников местного подразделения Национальной полиции. Задержанными оказались двое местных безработных, которые попали в поле зрения оккупантов в одном из пророссийских Телеграм-каналов.

Злоумышленники арендовали квартиру вблизи здания Нацполиции. Там они оборудовали на балконе скрытую видеокамеру, которая снимала этот режимный объект.

Кроме того, завербованные агенты отслеживали график работы полицейских и их перемещение на служебных авто. По заданию российских кураторов они должны были заложить самодельные взрывные устройства под кузова полицейского транспорта и дистанционно подорвать его в момент нахождения там правоохранителей.

После задержания у них провели обыски - было обнаружено и изъято видеооборудование, ноутбуки и смартфоны с доказательствами работы на российские спецслужбы. Кроме полицейских, злоумышленники отслеживали локации Сил обороны в Херсоне и подыскивали новых "кандидатов" в агенты.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Им может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним

СБУ задержала в киевском ТРЦ российскую агентку, которая 4 января подорвала автомобиль украинского военного в Оболонском районе столицы.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Херсон