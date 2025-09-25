Гонконг відновлюється після нищівного тайфуну "Рагаса": відкрито аеропорт і частину інфраструктури
Гонконг відновив авіарейси та частину бізнесів після 36-годинної перерви, спричиненої тайфуном "Рагаса". Понад 100 людей постраждали, а інфраструктура зазнала значних пошкоджень.
Гонконг у четвер відновив авіарейси з міжнародного аеропорту після 36-годинного призупинення, а також відкрив частину бізнесів, транспортних маршрутів і шкіл після того, як найпотужніший у світі тропічний циклон Рагаса обрушився на фінансовий центр. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Тайфун "Рагаса" паралізував густонаселений мегаполіс із вівторка по полудень, пройшовши перед тим через північні регіони Філіппін і Тайвань, де загинули 14 осіб, а в середу вдарив по китайському місту Янцзян у провінції Гуандун.
У Гонконзі постраждали понад 100 людей. У середу влада ввела найвищий рівень штормового попередження — сигнал 10, який діяв майже весь день.
У четвер обсерваторія знизила рівень попередження до третього (другого найнижчого), залишивши зачиненими дитячі садки та частину шкіл, оскільки "Рагаса" віддалялась від міста та ослабла до рівня тропічного шторму.
У середу величезні хвилі накривали східне й південне узбережжя Гонконгу, спричинивши масштабні підтоплення, затопивши дороги й житлові будинки.
Аеропортова адміністрація Гонконгу повідомила, що авіакомпанії поступово відновлять рейси з 6:00 ранку (10:00 за Гринвічем) у четвер, при цьому всі три злітно-посадкові смуги працюватимуть одночасно.
Очікується, що рейси здійснюватимуться до пізньої ночі наступного дня, при цьому кількість рейсів перевищить 1000 — що відповідає звичайному рівню
Влада також попередила, що аеропорт буде завантаженим у четвер і п’ятницю.
Міські служби проводять терміновий ремонт пошкоджених доріг, розчищають понад 1000 повалених дерев і реагують на близько 85 випадків підтоплень.
Нагадаємо
У вівторок Гонконг готувався до надпотужного тайфуну Рагаса - найсильнішого тропічного тайфуну у світі цього року, закривши школи та деякі підприємства, більшість пасажирських рейсів призупинили свою работу до ранку четверга.