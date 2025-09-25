Гонконг восстанавливается после разрушительного тайфуна "Рагаса": открыт аэропорт и часть инфраструктуры

Гонконг в четверг возобновил авиарейсы из международного аэропорта после 36-часовой приостановки, а также открыл часть бизнесов, транспортных маршрутов и школ после того, как самый мощный в мире тропический циклон Рагаса обрушился на финансовый центр. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Тайфун "Рагаса" парализовал густонаселенный мегаполис со вторника по полдень, пройдя перед этим через северные регионы Филиппин и Тайвань, где погибли 14 человек, а в среду ударил по китайскому городу Янцзян в провинции Гуандун.

В Гонконге пострадали более 100 человек. В среду власти ввели наивысший уровень штормового предупреждения — сигнал 10, который действовал почти весь день.

В четверг обсерватория снизила уровень предупреждения до третьего (второго самого низкого), оставив закрытыми детские сады и часть школ, поскольку "Рагаса" удалялась от города и ослабла до уровня тропического шторма.

В среду огромные волны накрывали восточное и южное побережье Гонконга, вызвав масштабные подтопления, затопив дороги и жилые дома.

Аэропортовая администрация Гонконга сообщила, что авиакомпании постепенно возобновят рейсы с 6:00 утра (10:00 по Гринвичу) в четверг, при этом все три взлетно-посадочные полосы будут работать одновременно.

Ожидается, что рейсы будут осуществляться до поздней ночи следующего дня, при этом количество рейсов превысит 1000 — что соответствует обычному уровню - говорится в заявлении.

Власти также предупредили, что аэропорт будет загружен в четверг и пятницу.

Городские службы проводят срочный ремонт поврежденных дорог, расчищают более 1000 поваленных деревьев и реагируют на около 85 случаев подтоплений.

Напомним

Во вторник Гонконг готовился к сверхмощному тайфуну Рагаса - сильнейшему тропическому тайфуну в мире в этом году, закрыв школы и некоторые предприятия, большинство пассажирских рейсов приостановили свою работу до утра четверга.