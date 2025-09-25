$41.410.03
48.800.07
ukenru
06:48 • 10445 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 28243 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 38798 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 60467 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 49565 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 44308 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 40945 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 70667 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23120 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54749 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Архив
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения07:15 • 12388 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Эксклюзив
06:09 • 28248 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда24 сентября, 14:27 • 60467 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы24 сентября, 11:04 • 70667 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло24 сентября, 09:04 • 65171 просмотра
Гонконг восстанавливается после разрушительного тайфуна "Рагаса": открыт аэропорт и часть инфраструктуры

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Гонконг возобновил авиарейсы и часть бизнесов после 36-часового перерыва, вызванного тайфуном "Рагаса". Более 100 человек пострадали, а инфраструктура получила значительные повреждения.

Гонконг восстанавливается после разрушительного тайфуна "Рагаса": открыт аэропорт и часть инфраструктуры

Гонконг в четверг возобновил авиарейсы из международного аэропорта после 36-часовой приостановки, а также открыл часть бизнесов, транспортных маршрутов и школ после того, как самый мощный в мире тропический циклон Рагаса обрушился на финансовый центр. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Тайфун "Рагаса" парализовал густонаселенный мегаполис со вторника по полдень, пройдя перед этим через северные регионы Филиппин и Тайвань, где погибли 14 человек, а в среду ударил по китайскому городу Янцзян в провинции Гуандун.

В Гонконге пострадали более 100 человек. В среду власти ввели наивысший уровень штормового предупреждения — сигнал 10, который действовал почти весь день.

В четверг обсерватория снизила уровень предупреждения до третьего (второго самого низкого), оставив закрытыми детские сады и часть школ, поскольку "Рагаса" удалялась от города и ослабла до уровня тропического шторма.

В среду огромные волны накрывали восточное и южное побережье Гонконга, вызвав масштабные подтопления, затопив дороги и жилые дома.

Аэропортовая администрация Гонконга сообщила, что авиакомпании постепенно возобновят рейсы с 6:00 утра (10:00 по Гринвичу) в четверг, при этом все три взлетно-посадочные полосы будут работать одновременно.

Ожидается, что рейсы будут осуществляться до поздней ночи следующего дня, при этом количество рейсов превысит 1000 — что соответствует обычному уровню

- говорится в заявлении.

Власти также предупредили, что аэропорт будет загружен в четверг и пятницу.

Городские службы проводят срочный ремонт поврежденных дорог, расчищают более 1000 поваленных деревьев и реагируют на около 85 случаев подтоплений.

Напомним

Во вторник Гонконг готовился к сверхмощному тайфуну Рагаса - сильнейшему тропическому тайфуну в мире в этом году, закрыв школы и некоторые предприятия, большинство пассажирских рейсов приостановили свою работу до утра четверга.

Ольга Розгон

Новости Мира
Филиппины
Гонконг
Тайвань