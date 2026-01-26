$43.140.03
Ексклюзив
16:43
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45
Відсутність світла, тепла та зв'язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
26 січня, 09:46
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Головне - доступність для людей: Терехов закликав втілювати в Україні житлові програми

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що житлові програми мають стати двигунами відновлення України, їхнє втілення потрібно починати вже зараз. Доступність для людей та довгострокові кредити під низькі відсотки є ключовими умовами.

Головне - доступність для людей: Терехов закликав втілювати в Україні житлові програми

Житлові програми мають стати двигунами відновлення України, і починати їхнє втілення потрібно вже зараз. Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

У своєму дописі в соцмережах він наголосив, що головною властивістю таких програм має бути доступність для людей. 

Вже зараз очевидно, що проблема забезпечення людей комфортним, теплим і зручним житлом найближчими роками буде завданням номер один. Важка ситуація із житловим фондом, зруйноване, зношене, старе житло, яке не витримує у кризових ситуаціях – проблема багатьох українських міст і мільйонів родин. Тому починати потрібно вже зараз 

- підкреслив Терехов.

Він додав, що у багатьох країнах, які знаходились у стані війни або глибокої економічної кризи саме житлові програми ставали двигунами відновлення.

Так було в Австрії після першої світової. Після другої світової шляхом впровадження великих житлових програм для населення йшли Великобританія та Західна Німеччина. У 90-х минулого роках століття у Східній Німеччині після об’єднання здійснили масштабну житлову реконструкцію. В багатьох будинках провели зміну комунікацій, вікон, утеплення і навіть розширили загальну площу квартир. Старі будинки стали комфортним житлом 

- розповів мер Харкова.

За його словами, наразі є багато прикладів житлових програм, які можна взяти за основу і забезпечити їх реалізацію у нас, в Україні. Але треба дотримуватися певних умов.

Головне - забезпечити доступність програми для людей. Щоб родини могли залучати фінансові ресурси на покупку та ремонти на довгий строк, не менше 15-20 років, і під "підйомні" відсотки, які б не перевищували вартість орендної плати в середньому за регіоном. Переконаний, що комфортне житло для людей з теплом і світлом стане одночасно і символом, і одним із головних завдань економічної відбудови та розвитку 

- констатував Ігор Терехов.

Лілія Подоляк

