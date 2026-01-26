Головне - доступність для людей: Терехов закликав втілювати в Україні житлові програми

Житлові програми мають стати двигунами відновлення України, і починати їхнє втілення потрібно вже зараз. Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов, передає УНН.

Деталі

У своєму дописі в соцмережах він наголосив, що головною властивістю таких програм має бути доступність для людей.

Вже зараз очевидно, що проблема забезпечення людей комфортним, теплим і зручним житлом найближчими роками буде завданням номер один. Важка ситуація із житловим фондом, зруйноване, зношене, старе житло, яке не витримує у кризових ситуаціях – проблема багатьох українських міст і мільйонів родин. Тому починати потрібно вже зараз - підкреслив Терехов.

Він додав, що у багатьох країнах, які знаходились у стані війни або глибокої економічної кризи саме житлові програми ставали двигунами відновлення.

Так було в Австрії після першої світової. Після другої світової шляхом впровадження великих житлових програм для населення йшли Великобританія та Західна Німеччина. У 90-х минулого роках століття у Східній Німеччині після об’єднання здійснили масштабну житлову реконструкцію. В багатьох будинках провели зміну комунікацій, вікон, утеплення і навіть розширили загальну площу квартир. Старі будинки стали комфортним житлом - розповів мер Харкова.

За його словами, наразі є багато прикладів житлових програм, які можна взяти за основу і забезпечити їх реалізацію у нас, в Україні. Але треба дотримуватися певних умов.