Головне - доступність для людей: Терехов закликав втілювати в Україні житлові програми
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що житлові програми мають стати двигунами відновлення України, їхнє втілення потрібно починати вже зараз. Доступність для людей та довгострокові кредити під низькі відсотки є ключовими умовами.
Житлові програми мають стати двигунами відновлення України, і починати їхнє втілення потрібно вже зараз. Про це заявив мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
У своєму дописі в соцмережах він наголосив, що головною властивістю таких програм має бути доступність для людей.
Вже зараз очевидно, що проблема забезпечення людей комфортним, теплим і зручним житлом найближчими роками буде завданням номер один. Важка ситуація із житловим фондом, зруйноване, зношене, старе житло, яке не витримує у кризових ситуаціях – проблема багатьох українських міст і мільйонів родин. Тому починати потрібно вже зараз
Він додав, що у багатьох країнах, які знаходились у стані війни або глибокої економічної кризи саме житлові програми ставали двигунами відновлення.
Так було в Австрії після першої світової. Після другої світової шляхом впровадження великих житлових програм для населення йшли Великобританія та Західна Німеччина. У 90-х минулого роках століття у Східній Німеччині після об’єднання здійснили масштабну житлову реконструкцію. В багатьох будинках провели зміну комунікацій, вікон, утеплення і навіть розширили загальну площу квартир. Старі будинки стали комфортним житлом
За його словами, наразі є багато прикладів житлових програм, які можна взяти за основу і забезпечити їх реалізацію у нас, в Україні. Але треба дотримуватися певних умов.
Головне - забезпечити доступність програми для людей. Щоб родини могли залучати фінансові ресурси на покупку та ремонти на довгий строк, не менше 15-20 років, і під "підйомні" відсотки, які б не перевищували вартість орендної плати в середньому за регіоном. Переконаний, що комфортне житло для людей з теплом і світлом стане одночасно і символом, і одним із головних завдань економічної відбудови та розвитку