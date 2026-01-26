Главное – доступность для людей: Терехов призвал воплощать в Украине жилищные программы

Жилищные программы должны стать двигателями восстановления Украины, и начинать их воплощение нужно уже сейчас. Об этом заявил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что главным свойством таких программ должна быть доступность для людей.

Уже сейчас очевидно, что проблема обеспечения людей комфортным, теплым и удобным жильем в ближайшие годы будет задачей номер один. Тяжелая ситуация с жилищным фондом, разрушенное, изношенное, старое жилье, которое не выдерживает в кризисных ситуациях – проблема многих украинских городов и миллионов семей. Поэтому начинать нужно уже сейчас - подчеркнул Терехов.

Он добавил, что во многих странах, находившихся в состоянии войны или глубокого экономического кризиса, именно жилищные программы становились двигателями восстановления.

Так было в Австрии после первой мировой. После второй мировой путем внедрения крупных жилищных программ для населения шли Великобритания и Западная Германия. В 90-х годах прошлого века в Восточной Германии после объединения осуществили масштабную жилищную реконструкцию. Во многих домах провели смену коммуникаций, окон, утепление и даже расширили общую площадь квартир. Старые дома стали комфортным жильем - рассказал мэр Харькова.

По его словам, сейчас есть много примеров жилищных программ, которые можно взять за основу и обеспечить их реализацию у нас, в Украине. Но надо соблюдать определенные условия.