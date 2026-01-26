$43.140.03
Эксклюзив
16:43
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
16:43
Главное – доступность для людей: Терехов призвал воплощать в Украине жилищные программы

Киев

 • 220 просмотра

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жилищные программы должны стать двигателями восстановления Украины, их воплощение нужно начинать уже сейчас. Доступность для людей и долгосрочные кредиты под низкие проценты являются ключевыми условиями.

Главное – доступность для людей: Терехов призвал воплощать в Украине жилищные программы

Жилищные программы должны стать двигателями восстановления Украины, и начинать их воплощение нужно уже сейчас. Об этом заявил мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул, что главным свойством таких программ должна быть доступность для людей. 

Уже сейчас очевидно, что проблема обеспечения людей комфортным, теплым и удобным жильем в ближайшие годы будет задачей номер один. Тяжелая ситуация с жилищным фондом, разрушенное, изношенное, старое жилье, которое не выдерживает в кризисных ситуациях – проблема многих украинских городов и миллионов семей. Поэтому начинать нужно уже сейчас 

- подчеркнул Терехов.

Он добавил, что во многих странах, находившихся в состоянии войны или глубокого экономического кризиса, именно жилищные программы становились двигателями восстановления.

Так было в Австрии после первой мировой. После второй мировой путем внедрения крупных жилищных программ для населения шли Великобритания и Западная Германия. В 90-х годах прошлого века в Восточной Германии после объединения осуществили масштабную жилищную реконструкцию. Во многих домах провели смену коммуникаций, окон, утепление и даже расширили общую площадь квартир. Старые дома стали комфортным жильем 

- рассказал мэр Харькова.

По его словам, сейчас есть много примеров жилищных программ, которые можно взять за основу и обеспечить их реализацию у нас, в Украине. Но надо соблюдать определенные условия.

Главное - обеспечить доступность программы для людей. Чтобы семьи могли привлекать финансовые ресурсы на покупку и ремонты на долгий срок, не менее 15-20 лет, и под "подъемные" проценты, которые бы не превышали стоимость арендной платы в среднем по региону. Убежден, что комфортное жилье для людей с теплом и светом станет одновременно и символом, и одной из главных задач экономического восстановления и развития 

- констатировал Игорь Терехов.

Лилия Подоляк

