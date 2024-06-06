Голова НЕК "Укренерго" розкриває: Чому вимикають світло на різний час у різних регіонах України?

Голова правління НЕК "Укренерго" пояснив, чому в різних областях України побутовим споживачам вимикають електроенергію на різну кількість годин, а також як ліміти обсягів енергоспоживання впливають на тривалість відключень. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

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За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, ці два фактори напряму залежать від специфіки кожного окремого регіону. Відтак, головне завдання при складанні графіків відключень полягає враховувати цю особливість.

Треба розуміти, що різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це сильно буде впливати на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення

Додатково він навів приклади, вказавши, що області з розвиненою промисловістю, такі як Дніпропетровська, можуть мати інший графік відключень порівняно з регіонами, де велика частка споживання припадає на населення та малі непобутові споживачі, як, наприклад, Закарпатська область.

Вся ця система – вона покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію. А з іншого боку – ще трохи врахувати "обласну специфіку". Зробити так, щоб не було, що на Київщині, наприклад, у людей півдоби немає світла, а на Дніпропетровщині – тільки 20% у людей немає світла