Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?
Киев • УНН
Продолжительность отключений электроэнергии в разных регионах Украины различается из-за особенностей структуры потребления и критической инфраструктуры в каждом регионе, при этом в таких регионах, как Днепропетровск, отключение электроэнергии происходит реже, чем в регионах с большим количеством жилых домов и небольшими потребительскими нагрузками, таких как Закарпатье.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" объяснил, почему в разных областях Украины бытовым потребителям выключают электроэнергию на разное количество часов, а также как лимиты объемов энергопотребления влияют на продолжительность отключений. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, эти два фактора напрямую зависят от специфики каждого отдельного региона. Следовательно, главная задача при составлении графиков отключений заключается учитывать эту особенность.
Надо понимать, что разные области могут иметь разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении. Это сильно будет влиять на то, какой график отключений будет, например, у населения
Дополнительно он привел примеры, указав, что области с развитой промышленностью, такие как Днепропетровская, могут иметь другой график отключений по сравнению с регионами, где большая доля потребления приходится на население и малые небытовые потребители, как, например, Закарпатская область.
Вся эта система-она призвана, с одной стороны, пропорционально распределить имеющуюся электроэнергию. А с другой стороны-еще немного учесть "областную специфику". Сделать так, чтобы не было, что на Киевщине, например, у людей полсуток нет света, а на Днепропетровщине – только 20% у людей нет света
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Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?
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Глава НЭК "Укрэнерго" раскрывает: почему выключают свет на разное время в разных регионах Украины?
Продолжительность отключений электроэнергии в разных регионах Украины различается из-за особенностей структуры потребления и критической инфраструктуры в каждом регионе, при этом в таких регионах, как Днепропетровск, отключение электроэнергии происходит реже, чем в регионах с большим количеством жилых домов и небольшими потребительскими нагрузками, таких как Закарпатье.
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