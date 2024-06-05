У 12 областях України застосовано аварійні відключення - Укренерго
Київ • УНН
Графіки аварійного відключення були введені в 12 регіонах України через перевищення лімітів споживання електроенергії, що потенційно може призвести до перебоїв в енергопостачанні об'єктів критично важливої інфраструктури.
Уже в 12 областях України запроваджено графіки аварійних відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
За даними компанії, аварійні графіки застосовано через перевищення лімітів споживання.
Крім того, за даними Укренерго, можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
У Черкаській, Чернігівській та Сумській областях запроваджено графіки аварійних відключень05.06.24, 21:26 • 68261 перегляд