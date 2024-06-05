У Черкаській, Чернігівській та Сумській областях запроваджено графіки аварійних відключень
Київ • УНН
У Черкасиобленерго повідомляють, що в області введено аварійні відключення через перевищення ліміту споживання. Аналогічне повідомлення розмістило і Чернігівобленерго. Про відключення у Сумській області повідомили в ОВА.
Одразу у трьох областях - Черкаській, Чернігівській та Сумській - запроваджено графіки аварійних відключень, передає УНН.
"На території Сумської області введені Графіки аварійних відключень. Наразі аварійно вимкнені споживачі 1, 2 і 3 черг", - повдіомили в Сумській ОВА.
У Черкасиобленерго повідомляють, що в області введено аварійні відключення через перевищення ліміту споживання.
"У зв'язку з перевищенням ліміту споживання, за командою НЕК "Укренерго" 5 червня з 20:52 по Черкаській області частково застосовані графіки аварійних відключень", - зазначено в повідомленні.
Аналогічне повідомлення розмістило і Чернігівобленерго.
"... о 20:52 до АТ "Чернігівобленерго" надійшло розпорядження Регіонального диспетчерського центру Центрального регіону НЕК "Укренерго" додатково до ГПВ застосувати 1 та 2 черги Графіків аварійного відключення електропостачання (ГАВ), що стосуються побутових і непобутових споживачів", - повідомили в компанії.
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