В Черкасской, Черниговской и Сумской областях введены графики аварийных отключений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

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4 июня 2024, 12:18  •  155112 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  162730 просмотра
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4 июня 2024, 06:04  •  179435 просмотра

В Черкасской, Черниговской и Сумской областях введены графики аварийных отключений

В Черкассыоблэнерго сообщают, что в области введены аварийные отключения из-за превышения лимита потребления. Аналогичное сообщение разместило и Черниговоблэнерго. Об отключении в Сумской области сообщили в ОВА.

Общество •   •  6908 просмотра
В Черкасской, Черниговской и Сумской областях введены графики аварийных отключений

Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение в Украину насильственно вывезенных россией детей

Президент Зеленский встретился с эмиром Катара, поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудил подготовку к глобальному мирному саммиту, посвященному освобождению захваченных украинцев, и договорился о продолжении сотрудничества по возвращению детей, насильственно депортированных Россией.

политика •   •  7795 просмотра
Зеленский обсудил с эмиром Катара возвращение в Украину насильственно вывезенных россией детей

В Киеве существенный дефицит: в YASNO объяснили, почему в столице такие длительные отключения электроэнергии

По словам генерального директора YASNO Сергея Коваленко, в Киеве отключения электроэнергии могут длиться дольше из-за большого количества критически важной инфраструктуры.

Экономика •   •  10110 просмотра
В Киеве существенный дефицит: в YASNO объяснили, почему в столице такие длительные отключения электроэнергии

Украина уже начала использовать американское оружие для ударов по россии - СМИ

Украина использовала американское оружие для нанесения ударов по российским батареям ПВО на территории россии. Отмечается, что разрешение Байдена позволяет использовать оружие, предоставленное США, для удара по российским войскам.

Война •   •  10943 просмотра
Украина уже начала использовать американское оружие для ударов по россии - СМИ

Злоумышленники могут использовать проблемы с энергоснабжением и распространять дезинформацию с целью мошенничества

Мошенники могут воспользоваться перебоями в подаче электроэнергии в Украине, создавая поддельные онлайн-ресурсы и распространяя дезинформацию для кражи конфиденциальных данных.

Общество •   •  9780 просмотра
Злоумышленники могут использовать проблемы с энергоснабжением и распространять дезинформацию с целью мошенничества

Макрон примет участие в саммите мира в Швейцарии

Президент Франции Эммануэль Макрон лично посетит глобальный мирный саммит в Швейцарии через полторы недели, чтобы расширить политическую и дипломатическую поддержку Украины Францией.

политика •   •  9883 просмотра
Макрон примет участие в саммите мира в Швейцарии

Оккупанты продолжают давить в Серебрянском лесу: продолжаются боевые действия в четырех локациях

Российская армия продолжает оказывать давление в Серебрянском лесу, где продолжаются боевые действия в четырех местах, а также проводит атаки по всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Лиманском направлениях.

Война •   •  10164 просмотра
Оккупанты продолжают давить в Серебрянском лесу: продолжаются боевые действия в четырех локациях

Германия должна быть готова к войне с Россией, которая может произойти в 2029 году - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости усиления оперативной готовности Вооруженных сил Германии (Бундесвера), чтобы быть готовыми к возможной войне с Россией до 2029 года.

Война •   •  11508 просмотра
Германия должна быть готова к войне с Россией, которая может произойти в 2029 году - Писториус

Покровское направление остается самым горячим, оккупанты за сегодня потеряли уже более 350 человек - Генштаб

По данным Генштаба, Покровское направление остается самым горячим. К этому времени количество вражеских атак здесь возросло до 19. Активнее всего российские террористы продолжают давить в районе Сокола.

Война •   •  10461 просмотра
Покровское направление остается самым горячим, оккупанты за сегодня потеряли уже более 350 человек - Генштаб

Оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области: попали по объектам туристической инфраструктуры

Российская армия обстреляла курортный поселок в Одесской области, попав в объекты туристической инфраструктуры. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Война •   •  11626 просмотра
Оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области: попали по объектам туристической инфраструктуры