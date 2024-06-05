В Черкасской, Черниговской и Сумской областях введены графики аварийных отключений

Сразу в трех областях -Черкасской, Черниговской и Сумской - введены графики аварийных отключений, передает УНН.

"На территории Сумской области введены графики аварийных отключений. Сейчас аварийно выключены потребители 1, 2 и 3 очередей", - сообщили в Сумской ОВА.

В Черкассыоблэнерго сообщают, что в области введены аварийные отключения из-за превышения лимита потребления.

"В связи с превышением лимита потребления, по команде НЭК "Укрэнерго" 5 июня с 20:52 по Черкасской области частично применены графики аварийных отключений", - указано в сообщении.

Аналогичное сообщение разместило и Черниговоблэнерго.

"... в 20: 52 в АО "Черниговоблэнерго" поступило распоряжение регионального диспетчерского центра Центрального региона НЭК "Укрэнерго" дополнительно к ГБО применить 1 и 2 очереди графиков аварийного отключения электроснабжения (ГАВ), касающиеся бытовых и небытовых потребителей", - сообщили в компании.

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