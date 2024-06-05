Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение

Почему в разных областях бытовым потребителям выключают электроэнергию на разное количество часов. И как на длительность отключений влияют лимиты объемов энергопотребления. Об этом в интервью журналисту Украины Кириллу Передрию рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

По его словам, эти два фактора зависят от специфики каждого отдельного региона. И главная задача при составлении графиков отключений – эту особенность учитывать.

"Надо понимать, что разные области могут иметь разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении. Это сильно будет влиять на то, какой график отключений будет, например, у населения. Есть области, в которых очень сильно развита промышленность. Например, Днепропетровская область. А есть области, в которых очень велика доля потребления именно населения и малых небытовых потребителей. Например, Закарпатская область. И ясно, что даже когда ты пропорционально на эти области распределяешь лимиты, эффект для жителей может быть разным. Вся эта система-она призвана, с одной стороны, пропорционально распределить имеющуюся электроэнергию. А с другой стороны - еще немного учесть "областную специфику". Сделать так, чтобы не было, что на Киевщине, например, у людей полсуток нет света, а на Днепропетровщине – только 20% у людей нет света", - отметил Владимир Кудрицкий.

Энергетика потеряла существенную часть генерации, есть потребность в рациональном потреблении - Президент