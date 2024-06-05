Чому в різних областях "світло" вимикають на різну кількість годин: в Укренерго дали пояснення
Київ • УНН
За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, тривалість відключень електроенергії та обмеження споживання для побутових споживачів варіюються в різних регіонах через регіональні особливості, такі як частка критично важливої інфраструктури та рівень промислового розвитку.
Чому в різних областях побутовим споживачам вимикають електроенергію на різну кількість годин. І як на тривалість відключень впливають ліміти обсягів енергоспоживання. Про це в інтерв’ю журналістові України Кирилу Передрію розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає УНН.
За його словами, ці два фактори залежать від специфіки кожного окремого регіону. І головне завдання при складанні графіків відключень – цю особливість враховувати.
"Треба розуміти, що різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це сильно буде впливати на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення. Є області, у яких дуже сильно розвинута промисловість. Наприклад, Дніпропетровська область. А є області, у яких дуже велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів. Наприклад, Закарпатська область. І ясно, що навіть коли ти пропорційно на ці області розподіляєш ліміти, ефект для жителів може бути різним. Вся ця система – вона покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію. А з іншого боку – ще трохи врахувати "обласну специфіку". Зробити так, щоб не було, що на Київщині, наприклад, у людей півдоби немає світла, а на Дніпропетровщині – тільки 20% у людей немає світла", - зазначив Володимир Кудрицький.
Енергетика втратила суттєву частину генерації, є потреба у раціональному споживанні - Президент17.05.24, 20:04 • 24933 перегляди