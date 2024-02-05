Голова дипломатії ЄС у Варшаві: обговорить пріоритети зовнішньої і безпекової політики "від України до Близького Сходу"
Київ • УНН
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель перебуває у Варшаві, щоб обговорити з польськими колегами пріоритети зовнішньої та безпекової політики, включаючи питання України та Близького Сходу.
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель сьогодні у Варшаві для зустрічі з польськими колегами, планує обговорити пріоритети зовнішньої та безпекової політики від України до Близького Сходу. Про це Верховний представник ЄС написав у соцмережі X у понеділок, пише УНН.
У Варшаві для двосторонніх зустрічей з міністром закордонних справ Радославом Сікорським та головою Міноборони Польщі (Владиславом Косіняком-Камишем) для обговорення пріоритетів зовнішньої політики та політики безпеки від України до Близького Сходу
Головний дипломат ЄС наголосив, що Польща "продемонструвала чудову солідарність, підтримуючи Україну в усіх вимірах, у тому числі у військовому".
ЄС виділить Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році - Боррель01.02.24, 00:45 • 118626 переглядiв