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Голова дипломатії ЄС у Варшаві: обговорить пріоритети зовнішньої і безпекової політики "від України до Близького Сходу"

Голова дипломатії ЄС у Варшаві: обговорить пріоритети зовнішньої і безпекової політики "від України до Близького Сходу"

Київ • УНН

 • 23771 перегляди

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель перебуває у Варшаві, щоб обговорити з польськими колегами пріоритети зовнішньої та безпекової політики, включаючи питання України та Близького Сходу.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель сьогодні у Варшаві для зустрічі з польськими колегами, планує обговорити пріоритети зовнішньої та безпекової політики від України до Близького Сходу. Про це Верховний представник ЄС написав у соцмережі X у понеділок, пише УНН.

У Варшаві для двосторонніх зустрічей з міністром закордонних справ Радославом Сікорським та головою Міноборони Польщі (Владиславом Косіняком-Камишем) для обговорення пріоритетів зовнішньої політики та політики безпеки від України до Близького Сходу

- написав Боррель.

Головний дипломат ЄС наголосив, що Польща "продемонструвала чудову солідарність, підтримуючи Україну в усіх вимірах, у тому числі у військовому".

ЄС виділить Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році - Боррель01.02.24, 00:45 • 118626 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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