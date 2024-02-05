Глава дипломатии ЕС в Варшаве: обсудит приоритеты внешней политики и политики безопасности "от Украины до Ближнего Востока"

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  39212 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  66953 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  75989 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  108563 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  217977 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  325469 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  320271 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  283137 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  277430 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229518 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Глава дипломатии ЕС в Варшаве: обсудит приоритеты внешней политики и политики безопасности "от Украины до Ближнего Востока"

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель находится в Варшаве, чтобы обсудить с польскими коллегами приоритеты внешней политики и политики безопасности, включая вопросы Украины и Ближнего Востока.

Политика •   •  16907 просмотра
Глава дипломатии ЕС в Варшаве: обсудит приоритеты внешней политики и политики безопасности "от Украины до Ближнего Востока"

Более 7 тысяч человек: в 2023 году в розыск подали рекордное количество людей

По данным Министерства внутренних дел, количество лиц, объявленных в розыск в Украине в 2023 году, достигло нового рекордного уровня - 7422, причем самой распространенной причиной розыска является коллаборационизм.

Общество •   •  15160 просмотра
Более 7 тысяч человек: в 2023 году в розыск подали рекордное количество людей

Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента

Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента.

Новости Бизнеса •   •  12672 просмотра
Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента

На Таврическом направлении уничтожен вражеский дрон минирования - Тарнавский

На Таврическом направлении украинские военные уничтожили вражеский беспилотник, зафиксировав его взрыв на видео, а также обезвредили 143 российских БПЛА и нанесли ущерб российской живой силе и технике.

Война •   •  17884 просмотра
На Таврическом направлении уничтожен вражеский дрон минирования - Тарнавский

Тепло в начале февраля в Киеве установило рекорд

Рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха был установлен в Киеве 4 февраля, когда по данным Центральной геофизической обсерватории температура не опустилась ниже +4,6°C.

Киев •   •  18395 просмотра
Тепло в начале февраля в Киеве установило рекорд

Спикер Президента объяснил заявление Зеленского о фронте: Речь не шла о "патовой ситуации"

Спикер уточнил, что президент Зеленский не заявлял о "патовой ситуации" на фронте, как об этом сообщали некоторые СМИ.

Война •   •  20543 просмотра
Спикер Президента объяснил заявление Зеленского о фронте: Речь не шла о "патовой ситуации"

Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов

В Балаклее Харьковской области, местный житель сотрудничал с российскими представителями во время оккупации и организовывал массовые мероприятия в поддержку россии, и теперь ему сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами.

Криминал и ЧП •   •  15054 просмотра
Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов

россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам

Российские войска обстреляли собор в центре Херсона и жилые кварталы города.

Война •   •  17446 просмотра
россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам

В Карпатах намело двухметровые сугробы снега: спасатели призывают воздержаться от прогулок в горы

Спасатели предостерегают от походов в горы Украины из-за снежных заносов высотой до 2 метров и метели на горе Ивана Поп в Черногорском хребте.

Криминал и ЧП •   •  15041 просмотра
В Карпатах намело двухметровые сугробы снега: спасатели призывают воздержаться от прогулок в горы

В 13-ом пакете санкций ЕС против рф нет запретов на импорт алюминия - СМИ

Новый пакет санкций ЕС не предусматривает запрета на экспорт алюминия или других российских товаров, зато сосредотачивается на внесении сотен физических и юридических лиц рф в санкционные списки.

Война •   •  22612 просмотра
В 13-ом пакете санкций ЕС против рф нет запретов на импорт алюминия - СМИ