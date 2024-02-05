Глава дипломатии ЕС в Варшаве: обсудит приоритеты внешней политики и политики безопасности "от Украины до Ближнего Востока"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сегодня в Варшаве для встречи с польскими коллегами, планирует обсудить приоритеты внешней политики и политики безопасности от Украины до Ближнего Востока. Об этом Верховный представитель ЕС написал в соцсети X в понедельник, пишет УНН.

В Варшаве для двусторонних встреч с министром иностранных дел Радославом Сикорским и главой Минобороны Польши (Владиславом Косиняком-Камышем) для обсуждения приоритетов внешней политики и политики безопасности от Украины до Ближнего Востока - написал Боррель.

Главный дипломат ЕС подчеркнул, что Польша "продемонстрировала замечательную солидарность, поддерживая Украину во всех измерениях, в том числе в военном".

ЕС выделит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году - Боррель