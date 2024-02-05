Глава дипломатии ЕС в Варшаве: обсудит приоритеты внешней политики и политики безопасности "от Украины до Ближнего Востока"
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель находится в Варшаве, чтобы обсудить с польскими коллегами приоритеты внешней политики и политики безопасности, включая вопросы Украины и Ближнего Востока.
Более 7 тысяч человек: в 2023 году в розыск подали рекордное количество людей
По данным Министерства внутренних дел, количество лиц, объявленных в розыск в Украине в 2023 году, достигло нового рекордного уровня - 7422, причем самой распространенной причиной розыска является коллаборационизм.
Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента
Выбор сомелье или итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента.
На Таврическом направлении уничтожен вражеский дрон минирования - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили вражеский беспилотник, зафиксировав его взрыв на видео, а также обезвредили 143 российских БПЛА и нанесли ущерб российской живой силе и технике.
Тепло в начале февраля в Киеве установило рекорд
Рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха был установлен в Киеве 4 февраля, когда по данным Центральной геофизической обсерватории температура не опустилась ниже +4,6°C.
Спикер Президента объяснил заявление Зеленского о фронте: Речь не шла о "патовой ситуации"
Спикер уточнил, что президент Зеленский не заявлял о "патовой ситуации" на фронте, как об этом сообщали некоторые СМИ.
Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов
В Балаклее Харьковской области, местный житель сотрудничал с российскими представителями во время оккупации и организовывал массовые мероприятия в поддержку россии, и теперь ему сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами.
россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам
Российские войска обстреляли собор в центре Херсона и жилые кварталы города.
В Карпатах намело двухметровые сугробы снега: спасатели призывают воздержаться от прогулок в горы
Спасатели предостерегают от походов в горы Украины из-за снежных заносов высотой до 2 метров и метели на горе Ивана Поп в Черногорском хребте.
В 13-ом пакете санкций ЕС против рф нет запретов на импорт алюминия - СМИ
Новый пакет санкций ЕС не предусматривает запрета на экспорт алюминия или других российских товаров, зато сосредотачивается на внесении сотен физических и юридических лиц рф в санкционные списки.