Голова АРМА Дума хвалиться оцінкою ТРЦ "Гулівер", але ігнорує закон.

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума повідомила про завершення оцінки столичного ТРЦ "Гулівер" і запевнила, що найближчим часом для нього будуть шукати управителя. Однак ключова інформація про оцінку цього активу досі відсутня у реєстрі арештованого майна, що викликає сумніви щодо прозорості процесу, пише УНН.

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За словами Олени Думи, ПП "Бізнес Консалтинг" оцінило ТРЦ "Гулівер" у 7,6 мільярда гривень. Інформація про оцінку вказаного активу є лише на офіційному сайті АРМА та в соцмережах агентства та його голови Олени Думи. Однак, попри вимогу закону, в реєстрі арештованого майна немає ніякої інформації щодо оцінки ТРЦ "Гулівер".

Цей факт викликає серйозні запитання до АРМА та його керівництва щодо дотримання законодавства та прозорості процесу. Відповідно до закону про АРМА, усі оцінки активів, переданих агентству, мають бути публічно доступними в реєстрі арештованих активів. Однак відсутність інформації про такий резонансний актив, як ТРЦ "Гулівер", ставить під сумнів прозорість подальших дій агентства.

Антикорупційні експерти періодично критикують АРМА та його очільницю Олену Думу за неповний реєстр арештованого майна. Саме відкриття цього реєстру було однією з умов для того, щоб Олена Дума залишилася на посаді, тож імовірно відкривали його поспішно і абияк лише заради збереження "крісла". Так його ведуть і досі.

Додамо

АРМА має управляти активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості. Для того, щоб зберегти чи примножити вартість активу, його потрібно оцінити і за законом внести ці дані у Реєстр арештованих активів. Однак, реальність виглядає інакше і наочним прикладом цього може слугувати історія з приховуванням оцінки санаторію "Трускавець" та переданих в АРМА сміттєвозами.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта припускає, що АРМА вибірково публікує інформацію про оцінку арештованого майна через те, що їм це вигідно з корупційних міркувань. На його думку, такі факти мають реагувати правоохоронці.

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, нещодавно всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непророзості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.