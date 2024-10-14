Голова АРМА Дума хвалиться оцінкою ТРЦ "Гулівер", але ігнорує закон.

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7942 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 18761 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 34877 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49136 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83450 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67330 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79446 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94188 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87449 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180146 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11757 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11156 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6254 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7828 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 5416 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 34878 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180147 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335837 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269660 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380012 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 164 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2702 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49136 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18713 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23833 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Голова АРМА Дума хвалиться оцінкою ТРЦ "Гулівер", але ігнорує закон

Київ • УНН

 • 123780 перегляди

Голова АРМА Дума хвалиться оцінкою ТРЦ "Гулівер", але ігнорує закон.

Голова АРМА Дума хвалиться оцінкою ТРЦ "Гулівер", але ігнорує закон

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума повідомила про завершення оцінки столичного ТРЦ "Гулівер" і запевнила, що найближчим часом для нього будуть шукати управителя. Однак ключова інформація про оцінку цього активу досі відсутня у реєстрі арештованого майна, що викликає сумніви щодо прозорості процесу, пише УНН.

Деталі

За словами Олени Думи, ПП "Бізнес Консалтинг" оцінило ТРЦ "Гулівер" у 7,6 мільярда гривень. Інформація про оцінку вказаного активу є лише на офіційному сайті АРМА та в соцмережах агентства та його голови Олени Думи. Однак, попри вимогу закону, в реєстрі арештованого майна немає ніякої інформації щодо оцінки ТРЦ "Гулівер".

Цей факт викликає серйозні запитання до АРМА та його керівництва щодо дотримання законодавства та прозорості процесу. Відповідно до закону про АРМА, усі оцінки активів, переданих агентству, мають бути публічно доступними в реєстрі арештованих активів. Однак відсутність інформації про такий резонансний актив, як ТРЦ "Гулівер", ставить під сумнів прозорість подальших дій агентства.

Антикорупційні експерти періодично критикують АРМА та його очільницю Олену Думу за неповний реєстр арештованого майна. Саме відкриття цього реєстру було однією з умов для того, щоб Олена Дума залишилася на посаді, тож імовірно відкривали його поспішно і абияк лише заради збереження "крісла". Так його ведуть і досі.

Додамо

АРМА має управляти активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їхньої економічної вартості. Для того, щоб зберегти чи примножити вартість активу, його потрібно оцінити і за законом внести ці дані у Реєстр арештованих активів. Однак, реальність виглядає інакше і наочним прикладом цього може слугувати історія з приховуванням оцінки санаторію "Трускавець" та переданих в АРМА сміттєвозами.

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта припускає, що АРМА вибірково публікує інформацію про оцінку арештованого майна через те, що їм це вигідно з корупційних міркувань. На його думку, такі факти мають реагувати правоохоронці.

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, нещодавно всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непророзості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаПублікації
Україна
Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72