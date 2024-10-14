Глава АРМА Дума хвастается оценкой ТРЦ "Гулливер", но игнорирует закон.

Руководительница Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума сообщила о завершении оценки столичного ТРЦ "Гулливер" и заверила, что в ближайшее время для него будут искать управляющего. Однако ключевая информация об оценке этого актива до сих пор отсутствует в реестре арестованного имущества, что вызывает сомнения в прозрачности процесса, пишет УНН.

Детали

По словам Елены Думы, ЧП "Бизнес Консалтинг" оценило ТРЦ "Гулливер" в 7,6 миллиарда гривен. Информация об оценке указанного актива есть только на официальном сайте АРМА и в соцсетях агентства и его главы Елены Думы. Однако, несмотря на требование закона, в реестре арестованного имущества нет никакой информации по оценке ТРЦ "Гулливер".

Этот факт вызывает серьезные вопросы к АРМА и его руководству относительно соблюдения законодательства и прозрачности процесса. Согласно закону об АРМА, все оценки активов, переданных агентству, должны быть публично доступны в реестре арестованных активов. Однако отсутствие информации о таком резонансном активе, как ТРЦ "Гулливер", ставит под сомнение прозрачность дальнейших действий агентства.

Антикоррупционные эксперты периодически критикуют АРМА и его руководительницу Елену Думу за неполный реестр арестованного имущества. Именно открытие этого реестра было одним из условий для того, чтобы Елена Дума осталась на должности, поэтому вероятно открывали его поспешно и кое-как только ради сохранения "кресла". Так его ведут до сих пор.

Добавим

АРМА должно управлять активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для того, чтобы сохранить или приумножить стоимость актива, его нужно оценить и по закону внести эти данные в Реестр арестованных активов. Однако, реальность выглядит иначе, и наглядным примером этого может служить история с сокрытием оценки санатория "Трускавец" и переданных в АРМА мусоровозами.

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта предполагает, что АРМА выборочно публикует информацию об оценке арестованного имущества из-за того, что им это выгодно из коррупционных соображений. По его мнению, на такие факты должны реагировать правоохранители.

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, недавно все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.