Глави МЗС України та Угорщини найближчим часом проведуть двосторонню зустріч: про що говоритимуть

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29649 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
16:38 • 45172 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50258 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56187 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68314 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 56995 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56123 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120242 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82013 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226708 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярнi новини

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88664 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21323 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18198 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16992 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18562 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88697 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120241 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226708 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403665 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Німеччина

Київ

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11166 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17008 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18214 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21345 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75291 перегляди
Актуальне

The New York Times

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Готовність 2030

FGM-148 Javelin

Глави МЗС України та Угорщини найближчим часом проведуть двосторонню зустріч: про що говоритимуть

Київ • УНН

 • 15151 перегляди

Андрій Сибіга та Петер Сіярто домовились про зустріч для обговорення питань порядку денного. Це сталося на тлі критики позиції Угорщини щодо вступу України до ЄС.

Глави МЗС України та Угорщини найближчим часом проведуть двосторонню зустріч: про що говоритимуть

Глава МЗС України Андрій Сибіга домовився найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто. Говоритимуть про "питання порядку денного", передає УНН.

На полях "Райзинського діалогу" я мав конструктивну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Ми домовилися найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч, щоб детально обговорити всі питання нашого порядку денного 

- повідомив Сибіга.

Угорщина знову погрожує ветувати висновки саміту ЄС щодо України18.03.25, 13:26 • 44518 переглядiв

Раніше

Глава польського МЗС Радослав Сікорський у Брюсселі різко розкритикував позицію Угорщини, яка перешкоджає початку переговорів про вступ України до ЄС. Він наголосив, що рішення Будапешта ґрунтується не на європейських критеріях, а на двосторонніх питаннях. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Андрій Сибіга
Радослав Сікорський
Петро Сіярто
Європейський Союз
Брюссель
Угорщина
Україна
Польща
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29