Глави МЗС України та Угорщини найближчим часом проведуть двосторонню зустріч: про що говоритимуть
Київ • УНН
Андрій Сибіга та Петер Сіярто домовились про зустріч для обговорення питань порядку денного. Це сталося на тлі критики позиції Угорщини щодо вступу України до ЄС.
Глава МЗС України Андрій Сибіга домовився найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто. Говоритимуть про "питання порядку денного", передає УНН.
На полях "Райзинського діалогу" я мав конструктивну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Ми домовилися найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч, щоб детально обговорити всі питання нашого порядку денного
Угорщина знову погрожує ветувати висновки саміту ЄС щодо України18.03.25, 13:26 • 44518 переглядiв
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