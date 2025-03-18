Глави МЗС України та Угорщини найближчим часом проведуть двосторонню зустріч: про що говоритимуть

Глава МЗС України Андрій Сибіга домовився найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто. Говоритимуть про "питання порядку денного", передає УНН.

На полях "Райзинського діалогу" я мав конструктивну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Ми домовилися найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч, щоб детально обговорити всі питання нашого порядку денного - повідомив Сибіга.

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