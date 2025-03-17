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Сікорський закликає опозицію Польщі вплинути на позицію Угорщини щодо України

Київ • УНН

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Радослав Сікорський закликав польську опозицію вплинути на Угорщину для розблокування переговорів про вступ України до ЄС. Він висловив занепокоєння співпрацею угорців з центрами, що послаблюють ЄС.

Сікорський закликає опозицію Польщі вплинути на позицію Угорщини щодо України

Сікорський закликає польську опозицію вплинути на Угорщину щодо України. Про це повідомляє Onet, передає УНН.

Деталі

Глава польського МЗС Радослав Сікорський у Брюсселі різко розкритикував позицію Угорщини, яка перешкоджає початку переговорів про вступ України до ЄС. Він наголосив, що рішення Будапешта ґрунтується не на європейських критеріях, а на двосторонніх питаннях. 

Сікорський висловив жаль, що Угорщина, яка раніше була союзником Польщі, зараз створює перепони на шляху України до євроінтеграції. Він зазначив, що процес вступу до ЄС має велике моральне значення для українців і є важливим для стабільності регіону. 

Ми як президент відчуваємо особливу відповідальність за це. Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо, навіть другий переговорний кластер, але, на жаль, це черговий випадок, коли рішення блокує наш давній друг, колись союзник – Угорська Республіка

- сказав Сікорський.

Крім того, польський міністр звернувся до опозиції своєї країни із закликом використати свої зв’язки з угорською владою та переконати її зняти блокаду. Він також висловив занепокоєння повідомленнями про співпрацю угорських та польських організацій з американськими аналітичними центрами, які виступають за послаблення Євросоюзу. 

Сікорський поставив питання, чи така позиція відповідає польським інтересам і чи повинна опозиція сприяти діям, що можуть послабити європейську єдність.

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень17.03.25, 02:38 • 107602 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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